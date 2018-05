Enrique Iglesias tái hợp Pitbull trong MV mới

Enrique Iglesias và Anna Kournikova đón cặp song sinh

Move To Miami là single trong album phòng thu thứ 11 của Enrique Iglesias. Ca khúc mang âm hưởng Latin Pop pha trộn chất EDM, do Enrique Iglesias đồng sáng tác với Pitbull, J.R. Rotem. Đây là ca khúc tiếng Anh gần nhất của Enrique Iglesias, kể từ sau Bailando (2014). Ca khúc cũng đánh dấu lần hợp tác thứ ba của Enrique và Pitbull, sau I Like It (2010) và I Like How It Feels (2011).

Move To Miami kể về niềm say mê của nhân vật với một cô gái. Cô là lý do khiến anh đến Miami (Mỹ) và gia nhập thế giới tiệc tùng ở đây. Trong video, Enrique lái một chiếc xe thể thao đuổi theo một vũ công da màu nóng bỏng.

Enrique Iglesias tái xuất với ca khúc tiếng Anh

Sau một ngày ra mắt, Move To Miami đạt gần 1,4 triệu lượt xem trên Youtube. "Ca khúc khiến tôi say mê từ những nốt nhạc đầu tiên", người dùng Leollo bình luận trên Youtube. "Enrique, tôi không phải fan ruột của anh nhưng tôi đã theo dõi anh suốt một thập kỷ. Move To Miami không phải là thể loại nhạc mang phong cách đặc trưng của anh, tuy nhiên, tôi thích nó", tài khoản M Umair bình luận.

Pitbull (trái) và Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias sinh ngày 8/5/1975 ở Tây Ban Nha. Anh nổi tiếng với nhiều bài hát tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha như Hero, Why Not Me, Do You Know, Escape, Bailamos... Năm 2010, anh được tạp chí Para Todos phong tặng danh hiệu "vua nhạc Pop Latin".

Pitbull sinh ngày 15/1/1981 ở Mỹ. Rapper nổi tiếng với nhiều ca khúc như Timber, Time of Our Lives, Feel This Moment, International Love...

Thanh Thanh