Em trai Khắc Việt viết ca khúc cho Min

Trung Quân nhặt lá giúp thành viên St.319 quay MV

Sau gần 6 tháng vắng bóng, nữ ca sĩ 27 tuổi giới thiệu đĩa đơn mới mang tên Up To You với hai phiên bản R&B và EDM. Sản phẩm này cũng đánh dấu việc cô hoạt động độc lập với nhóm nhảy khi xưa. Min xuất thân từ nhóm nhảy St.319 tại Hà Nội. Từ khi chuyển hướng sang ca hát, cô được biết đến qua các ca khúc: Tìm, Y.Ê.U, Shine Your Light, Get Out...

Up To You là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng - em trai ca sĩ Khắc Việt. Khắc Hưng từng cộng tác với các ca sĩ như Nguyễn Trần Trung Quân, Trọng Hiếu, Khắc Việt, ca nương Kiều Anh và Hoàng Rob... để cho ra những bản hit, được giới trẻ yêu thích. Anh cho biết ca khúc này được "đo ni đóng giày" cho Min và anh thấy thỏa mãn khi nữ ca sĩ truyền tải trọn vẹn thông điệp bài hát.

Ca sĩ Min mới chuyển sang hoạt động độc lập.

Ngoài đầu tư về nội dung, Min chú trọng về hình ảnh khi giới thiệu đĩa đơn mới. Cô cho biết toàn bộ ý tưởng hình ảnh do bạn trai là nhiếp ảnh thực hiện. Nữ ca sĩ cũng nhờ ê-kíp stylist chuyên nghiệp xây dựng phong cách mới để làm bật cá tính của mình.

Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng. Cô sang Đức sống và học tập từ năm lớp 7, tốt nghiệp cử nhân rồi trở về Việt Nam năm 2010. Sau một thời gian hoạt động cùng nhóm nhảy St.319, Min quyết định trở thành ca sĩ. Mới đây, cô tách hẳn nhóm để hoạt động độc lập. Min là gương mặt quen thuộc trong chương trình Bài hát yêu thích.

'Up To You' - Min

