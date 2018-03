Em chồng Hà Tăng đưa The Chainsmokers về hát ở TP HCM

Ariana Grande đến TP HCM / Em chồng Hà Tăng đưa êkíp 70 người của Ariana Grande về Việt Nam

The Chainsmokers sẽ biểu diễn vào đêm 14/9 tại quận 2, TP HCM. Show này nằm trong chuyến lưu diễn mang tên Memories… Do Not Open Asia Tour 2017. Trên website của bộ đôi DJ, Việt Nam nằm trong lịch trình tour diễn, sau các nước Hàn Quốc, Philippines và trước Thái Lan.

Công ty của Phillip Nguyễn - đơn vị từng mời Ariana Grande về Việt Nam - tiếp tục phụ trách sản xuất chương trình này. Dù vẫn buồn trước sự cố hủy show vào tháng 8 vừa qua của ca sĩ Mỹ, Phillip Nguyễn vẫn kỳ vọng về hiệu ứng mà The Chainsmokers sẽ đem lại cho khán giả Việt.

Memories... Do Not Open cũng chính là tên album phòng thu đầu tay của The Chainsmokers, được phát hành vào ngày 7/4. Sau khi phát hành album này, họ quyết định bắt tay thực hiện chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp.

Dự kiến, bộ đôi DJ có một buổi giao lưu với fan Việt trước đêm nhạc.

Ngoài biến hóa nên các set nhạc, bộ đôi DJ còn khoe giọng hát trong một vài màn trình diễn, tạo nên một sắc thái riêng so với các DJ hiện nay. Trong tour diễn này, một trong hai thành viên - DJ Andrew - cũng sẽ hát live các bản hit quen thuộc như Closer, Don’t Let Me Down, Roses... với sự hỗ trợ và cộng hưởng của ban nhạc.

The Chainsmokers là bộ đôi DJ kiêm nhà sản xuất và nhạc sĩ nổi tiếng của Mỹ. Thành viên Andrew Taggart sinh năm 1989, còn Alex Pall sinh năm 1985. Kể từ năm 2012, cả hai bắt tay lập nhóm The Chainsmokers, dưới sự quản lý của Adam Alpert thuộc công ty 4AM. Ngoài trình diễn EDM, họ sớm phát huy khả năng sáng tác.

Đĩa đơn đầu tay của nhóm là Erase, sau đó là The Rookie. Năm 2013 họ ký hợp đồng với hãng thu âm 604 Records, đứng đầu bởi Chad Kroeger - trưởng ban nhạc Nickelback. Bản hit đánh dấu bước ngoặt lớn của nhóm là Closer, với thành tích liên tục giành thứ hạng cao trong 12 tuần liền trên Bảng xếp hạng 100 ca khúc hot nhất của Billboard (11/2016). Điều này mang đến cho Pall và Taggart vị trí số một của Billboard Artist 100, đánh bại các cựu nghệ sĩ hàng đầu Ed Sheeran, Drake, Bruno Mars và Kendrick Lamar.

