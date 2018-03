Em chồng Hà Tăng đưa êkíp 70 người của Ariana Grande về Việt Nam

Ariana Grande là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2011, ca sĩ 23 tuổi theo đuổi âm nhạc và ký hợp đồng thu âm với hãng Republic Records, cho ra mắt album Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng MTV Video Music Award, AMAs, bốn đề cử Grammy… Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Dangerous Woman là tour diễn thứ ba của Ariana Grande trong sự nghiệp, nhằm quảng bá album thứ ba. Tour khởi động từ ngày 3/2 tại Phoenix, Arizona (Mỹ) và dự kiến khép lại ở Hong Kong vào cuối tháng 9. Ngày 22/5, đêm diễn tại Manchester (Anh) của Ariana Grande bị đánh bom, khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Ca sĩ 23 tuổi hủy các đêm diễn tiếp theo trong tour và trở về Mỹ. Ngày 4/6, Ariana Grande trở lại Manchester, tổ chức đêm nhạc từ thiện One Love Manchester tại sân vận động Old Trafford để ủng hộ gia đình các nạn nhân. Nhiều ngôi sao lớn của Anh và Mỹ góp mặt ở sự kiện. Sau ba giờ biểu diễn, các nghệ sĩ quyên góp được 2,6 triệu USD ủng hộ các nạn nhân, theo Telegraph.