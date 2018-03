Elton John - 'ông hoàng Pop' viên mãn với hôn nhân đồng giới

Elton John sẽ ngừng biểu diễn / Elton John hủy các show diễn vì ốm nặng

Ngày 24/1, trong một sự kiện ở New York, Elton John thông báo tour Farewell Yellow Brick Road sẽ khép lại sự nghiệp đi diễn kéo dài 50 năm của ông. Tour gồm 300 buổi diễn, kéo dài ba năm và đi qua năm châu lục. Tour khởi động ở Pennsylvania, Mỹ vào tháng 9 và dừng chân tại 10 thành phố ở châu Âu năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, ông tiết lộ sẽ dừng toàn bộ chuyến lưu diễn sau khi mắc bệnh nhiễm khuẩn vào tháng 5 năm ngoái. Đây không phải lần đầu danh ca gặp vấn đề về sức khỏe. Năm 1999, Elton John phải đeo thiết bị trợ tim khi bác sĩ phát hiện nhịp tim của ông bất thường. Năm 2012, nghệ sĩ hủy một số buổi biểu diễn ở Mỹ vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Một năm sau, Elton John biểu diễn 10 buổi hòa nhạc tại châu Âu trong cơn đau ruột thừa.

Danh ca 71 tuổi chia sẻ: “Tôi đã làm 107 show năm ngoái. Điều đó không thể tiếp tục. Sau hai hoặc ba năm nữa, tôi sẽ không tổ chức bất kỳ chuyến lưu diễn nào. Tôi muốn chết ở nhà thay vì trên đường. Vì vậy, tôi muốn dành tất cả thời gian cho các con trước khi điều đó xảy ra”.

Hạn chế dần các tour diễn, Elton John dành thời gian chăm sóc chồng và con cái.

Elton John có bạn đời đồng tính thương yêu hết mực, cùng trải qua thời kỳ khó khăn và hỗ trợ ông trong công việc. Elton John công khai lưỡng tính vào năm 1976 và kết hôn với Renate Blauel - phụ nữ gốc Đức - năm 1984. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài bốn năm. Sau khi ly hôn, Elton John lý giải với Rolling Stone rằng ông thấy thoải mái hơn khi yêu đàn ông.

Cặp sao sóng đôi trên thảm đỏ.

5 năm sau ly hôn, Elton John gặp David Furnish - chồng hiện tại - trong buổi dạ tiệc do nam ca sĩ tổ chức. Elton lập tức phải lòng David - nhà sản xuất phim người Canada kém ông 15 tuổi - bởi vẻ lịch lãm, tính cách nhút nhát. Giọng ca Your song xin số điện thoại và bắt đầu tán tỉnh, hẹn hò. Elton John kể trên tạp chí Prade: "Chúng tôi đi ăn tối ngay ngày hôm sau. Mối quan hệ của cả hai tiến triển dần rồi yêu nhau nhanh chóng".

5 tháng sau, tại lễ trao giải Oscar năm 1994, người hâm mộ bắt gặp cặp đồng giới nắm tay nhau trên thảm đỏ với nét mặt rạng rỡ. Elton thổ lộ: "Gặp David là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi". Cùng năm, ông sáng tác Can you feel the love tonight - ca khúc đoạt giải Oscar, nằm trong album nhạc phim của bộ phim hoạt hình The lion king. Bài hát được xem như lời thổ lộ tình cảm và lòng tin mà Elton dành đến David.

Biết giới tính thật và mối quan hệ đồng giới của con trai, Gladys Furnish - mẹ David Furnish - khóc suốt một tuần. Bà nói rằng David sẽ không bao giờ có con do mình đẻ ra và sẽ chết vì HIV/AIDS - căn bệnh đã giết chết phần đông người đồng tính ở New York và San Francisco.

Trước rào cản về khoảng cách địa lý và những thị phi, cả hai luôn tin tưởng, dành tình yêu lẫn sự tôn trọng cho nhau. Trên tờ Mirror, Elton tiết lộ bí quyết gìn giữ tình cảm thuở mới yêu David: "Chúng tôi gọi điện cho nhau năm - sáu lần mỗi ngày và gửi thiệp dù ở bất cứ nơi đâu". Bốn năm sau ngày gặp gỡ, David Furnish phát hành bộ phim tài liệu Elton John: Tantrums & Tiaras do ông đạo diễn. Trên phim, chân dung của danh ca hàng đầu được tái hiện chân thực: Elton nóng tính và thất thường, ăn mặc kỳ quái nhưng cũng có khoảnh khắc nhẹ nhàng, dễ xúc động.

Sau 12 năm hẹn hò, đôi nghệ sĩ quyết định đăng ký kết hợp dân sự năm 2005. Trên bãi biển ở miền Nam nước Pháp, Elton đã quỳ gối cầu hôn bạn trai. Bên cạnh những chỉ trích, kỳ thị, cặp sao nhận nhiều lời chúc phúc từ khắp nơi trên thế giới. David Furnish kể: "Khi mọi chuyện qua đi, chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ của mình ở Venice (Italy) trong kỳ nghỉ hậu Giáng sinh. Chúng tôi nhìn nhau và cảm thấy thỏa lòng hơn bao giờ hết". Chín năm sau, Elton tổ chức hôn lễ với gần 2.000 người hâm mộ góp mặt và gia đình hai bên ủng hộ khi Nữ hoàng Elizabeth II phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Khi kết hôn, Elton John đã từ chối làm hợp đồng hôn nhân dù nam ca sĩ sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu bảng Anh. Lý giải về quyết định này, Elton cho rằng việc làm đó có thể phá hỏng niềm tin và hạnh phúc của đôi bên.

* Elton John thể hiện "Can you feel the love tonight"

Elton hát Can you feel the love tonight

Mối quan hệ càng khăng khít khi cả hai có con chung. Cuối năm 2010, họ đón con trai đầu lòng - Zachary. Cậu bé ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Khi Zachary đủ cứng cáp, Elton và chồng lại lo lắng con trai cô đơn vì không có ai chơi cùng. Cả hai quyết định tiếp tục xin trứng của phụ nữ trước đây. Đầu năm 2013, Elton và David mừng rỡ đón nhóc tỳ thứ hai - Elijah.

Không thuê giúp việc chăm sóc con cái, hai ông bố muốn tự tay chăm bẵm từ thay tã đến việc bú bình. Chính điều đó làm cho tình cảm Elton - David thêm sâu sắc, mặn nồng. Nam ca sĩ kể: "Có con đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi biết được rằng những thứ đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày như một phút chơi với bọn trẻ đáng giá hơn bất kỳ tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, ngôi nhà hay bản nhạc hit nào".

Trong chương trình Good morning America, Elton từng chia sẻ: "Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con, vậy mà hai bé lần lượt ra đời. Những đứa trẻ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi".

Zachary và Elijah khiến hai ông bố nổi tiếng trở nên nhỏ bé. "Bọn trẻ không quan tâm tôi làm gì. Chúng say mê lego hơn", Elton nói thêm. Dù nổi tiếng thuộc top đầu thế giới, cặp nghệ sĩ vẫn muốn hai đứa trẻ có cuộc sống bình thường và tự lập. Elton và David thường xuyên chia sẻ với nhau về việc sẽ nghiêm khắc dạy chúng tự kiếm tiền, trân trọng thành quả lao động và học cách vấp ngã trên đường đời. Buổi tối của gia đình Elton cũng bình dị như bao nhà khác. Họ quây quần bên bàn ăn, xem tivi, đọc báo, đọc truyện và ru con ngủ. Ngoài việc cùng nhau chăm sóc con cái, David - Elton đồng hành trong chiến dịch chống lại AIDS và bảo vệ quyền lợi người đồng tính. Đến nay, quỹ AIDS Elton John do nam danh ca lập ra năm 1992 đã thu về hơn 200 triệu USD.

* Khoảnh khắc gia đình Elton bên nhau trong chuyến du lịch

Gia đình Elton hạnh phúc trong kỳ nghỉ

Nghệ sĩ tài năng làm việc với 150 phần trăm sức lực

Trong 50 năm sự nghiệp, ca sĩ luôn giữ bản thân bận rộn, hăng hái trong công việc. Ông từng chia sẻ với báo chí: “Công việc của tôi nếu không phải là âm nhạc, đó sẽ là sân khấu hoặc điện ảnh, sưu tầm những bức hình, giúp đỡ người đồng tính cùng tổ chức AIDS Foundation. Tôi làm việc với 150 phần trăm sức lực. Điều đó giúp tôi trẻ ra và yêu đời”. Năm 2017, ông từng tham gia phim Kingsman: the golden circle, thủ vai có phong cách vui nhộn và lời thoại tục tĩu.

Sir Elton Hercules John (tên thật: Reginald Kenneth Dwight) sinh năm 1947 tại Anh. Ông là một trong những ngôi sao nhạc Pop được khán giả yêu mến trong suốt hơn 50 năm qua. Sir Elton Hercules John là sự kết hợp của tên nhạc sĩ Elton Dean và ca sĩ Long John Baldry - hai người bạn của ông.

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, Elton John học dương cầm, biểu diễn tại các quán rượu và thành lập nhóm Bluesology khi mới 15 tuổi. 5 năm sau, Elton hợp tác bạn thân - Bernie Taupin – làm album phòng thu và viết bài hát cho các nghệ sĩ khác như Roger Cook, Lulu. Đến nay, họ trở thành cặp nghệ sĩ kết hợp sáng tác lâu nhất trong lịch sử nhạc Pop với trên 30 album phát hành. Elton John từng chia sẻ trên The Sun: “Bernie Taupin có giác quan thứ sáu, hiểu được những điều tôi muốn. Chúng tôi luôn nhất quán trong suy nghĩ”.

Elton John từng năm lần nhận giải Grammy và một giải Oscar.

Khi bắt đầu theo đuổi dòng nhạc rock and roll, ông nhận nhiều lời chỉ trích từ gia đình. Bố của Elton John là sĩ quan, chơi kèn trong quân đội. Ông không chấp nhận âm nhạc của con trai mình ngay cả khi Elton John vươn tới đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 1969, Elton John phát hành album đầu tay Empty sky. Một năm sau, đĩa đơn Your song ra đời, trở thành bản hit của ông. Nhạc phẩm đã bán được 200 triệu bản. Cùng năm, nghệ sĩ thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới song song duy trì các đêm nhạc tại Las Vegas (Mỹ).

Không thể hiện một dòng nhạc cố định, Elton John sáng tác những nhạc phẩm mang âm hưởng của pop, rock, disco, soul và jazz. Sang những năm 1980, sự nghiệp của Elton John có dấu hiệu chững lại do ông lao vào rượu, ma túy và tình dục. Giai đoạn này, chất lượng sáng tác của Elton John suy giảm, album gặp khó khăn khi phát hành. Dù vậy, hai bản hit I still standing và I guess that’s why (1983) vẫn bán chạy.

* Elton John thể hiện "Your song" tại London (Anh)

Elton John – tượng đài âm nhạc trong suốt năm thập kỷ

Đầu năm 1990, Elton John tỉnh táo trở lại sau khi quyết tâm tránh xa chất kích thích. Ông nói: “Ma túy và đồ uống kích thích khiến tôi không biết làm thế nào để có mối quan hệ lành mạnh. Nghĩ về những lần suốt đêm dùng ma túy, tôi thấy đó là sự lãng phí thời gian khủng khiếp”.

Năm 1997, sau cái chết của công nương Diana - bạn thân 15 năm của Elton John, ông sáng tác ca khúc Candle in the wind. Sau khi phát hành, bài hát trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại với 33 triệu bản. Năm 1998, nữ hoàng Elizabeth II trao tước hiệp sĩ cho ông vì những cống hiến trong âm nhạc và từ thiện.

Từ năm 2001, với album Song from the west coast, khán giả nhận thấy sự thay đổi trong âm nhạc của Elton John. Ông kết nối những tác phẩm kinh điển thập niên 1970 của mình với phong cách thể hiện và tiếp cận mới. Một số tác phẩm nổi bật trong giai đoạn này như: Peachtree road (2004), The captain & the kid (2006), The diving board (2013)… Năm 2016, nam danh ca phát hành album Wonderful crazy night. Ông còn sáng tác một số vở nhạc kịch hiện đại nổi tiếng như The lion king, Aida, Billy Elliot…

Trong sự nghiệp, Elton John từng năm lần nhận Grammy và một lần đoạt giải Oscar. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone đưa ông vào danh sách “100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên rock and roll”. Năm 2013, Billboard gọi ông là nam nghệ sĩ đơn ca thành công nhất trong danh sách “The Billboard hot 100 top all time artists”, chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna.

Trọng Trường