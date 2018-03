Elton John khóc khi hát tưởng nhớ George Michael

Người tình đồng tính ở cạnh George Michael giây phút cuối / Danh ca George Michael qua đời ở tuổi 53

Tại đêm nhạc ngày 28/12 (giờ địa phương), Elton John đánh đàn và hát ca khúc Don't Let the Sun Go Down On Me - tác phẩm ông từng song ca cùng George Michael năm 1991. Theo Us Weekly, Elton John nói với khán giả trong nước mắt: "Tôi chỉ ước George cũng ngồi đây và hát bài này với tôi".

Elton John và George Michael là hai nghệ sĩ nổi tiếng nước Anh.

Một khán giả có mặt tại buổi biểu diễn chia sẻ: "Cả nghìn người bật khóc vì xúc động. Elton hát một ca khúc tưởng nhớ John Lennon khi nói về George Michael. Sau khi hát nhạc phẩm dành cho George, ông ấy quay lưng về phía khán giả, người run lên và có vẻ như đang khóc. Tôi nước mắt đầm đìa và những người bên cạnh tôi cũng vậy".

Elton John khóc khi biểu diễn tưởng nhớ George Michael

George Michael - thành viên nhóm nhạc Wham! - qua đời tại nhà riêng ở London vào sáng ngày Giáng sinh. Quản lý của danh ca Last Christmas khẳng định ông mất vì bị suy tim.

Sau cái chết của George Michael, Elton John chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Tôi cực kỳ sốc. Tôi đã mất đi một người bạn đáng yêu - một nghệ sĩ chân chính, tâm hồn quảng đại và tuyệt vời nhất".

Elton John chưa xác nhận có biểu diễn tại tang lễ của George Michael ở Anh hay không.

* Video: Elton John - George Michael song ca

George Michael và Elton John hát 'Don't Let The Sun Go Down On Me'

Minh Anh