Ed Sheeran là nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất toàn cầu năm 2017

Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) vừa công bố danh sách những nghệ sĩ có sản phẩm bán chạy nhất năm qua. Theo tổ chức này, Devide đạt chứng nhận đĩa bạch kim ở 36 quốc gia. Single Shape of You cũng đạt chứng nhận này ở 32 nước.

Đĩa bạch kim là chứng nhận doanh số bán đĩa ghi âm, phụ thuộc vào quy mô quốc gia sản phẩm được phát hành. Ở Mỹ, Anh, Pháp, một chứng nhận đĩa bạch kim lần lượt tương đương với một triệu, 300.000 và 100.000 bản.

* MV "Shape of You"

shape of you

Devide là album phòng thu thứ ba của Ed Sheeran, phát hành ngày 3/3/2017. Album có nhiều bản hit như Castle on the Hill, Shape of You, Galway Girl, Perfect. Trong tuần đầu ra mắt ở Anh, album tiêu thụ 672.000 bản.

Shape of you - đĩa đơn thứ hai trích từ album - phát hành ngày 6/1 năm ngoái. Đến ngày 12/3/2017, Shape of you đứng đầu Billboard Mỹ năm tuần. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của ca sĩ đoạt quán quân trên bảng xếp hạng này. Hiện MV ca khúc đạt hơn 3,3 tỷ lượt xem Youtube.

Ca sĩ Ed Sheeran.

Max Lousada - Chủ tịch Warner Music Group - ca ngợi Ed Sheeran là một nghệ sĩ tài năng, sáng tạo và chăm chỉ. Giám đốc điều hành IFPI - Frances Moore - đánh giá thành công của Ed Sheeran đến từ khả năng sáng tác, trình diễn và đội ngũ fan hùng hậu của anh trên toàn cầu.

Các nghệ sĩ theo sau Ed Sheeran là Drake, Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars. Taylor Swift là nữ ca sĩ duy nhất vào top 10. Frances Moore nhận xét danh sách năm nay thể hiện bức tranh toàn cảnh của nền âm nhạc đại chúng.

Ed Sheeran là nghệ sĩ thứ năm được vinh danh bởi IFPI. Trước đó, các nghệ sĩ nhận danh hiệu này là One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015) và Drake (2016).

10 nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất toàn cầu năm 2017 Ed Sheeran

Drake

Taylor Swift

Kendrick Lamar

Eminem

Bruno Mars

The Weeknd

Imagine Dragons

Linkin Park

The Chainsmokers

Hà Thu