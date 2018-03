Ed Sheeran hủy show ở châu Á vì gãy tay

Ed Sheeran - chàng trai bị bắt nạt thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu / Nghệ sĩ quốc tế liên tục tới Bangkok biểu diễn năm nay

Ngày 17/10, Ed Sheeran thông báo về chấn thương lên trang cá nhân. Ca sĩ 26 tuổi đăng bức ảnh tay phải bó bột, tay trái phải cố định bằng dây. Theo People, Ed Sheeran không thể đánh đàn guitar khi biểu diễn với tình trạng này.

Ed Sheeran đăng ảnh chấn thương lên trang cá nhân.

Nguồn tin của The Sun cho biết tai nạn xảy ra tại London, Anh, khi Ed Sheeran đang đạp xe thì đâm vào một chiếc xe hơi.

Ed Sheeran chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi đã đi khám và bác sĩ nói xương cổ tay phải và khuỷu tay trái bị rạn, không thể biểu diễn. Thật buồn, điều đó có nghĩa là các đêm nhạc ở Đài Bắc, Osaka, Seoul, Tokyo và Hong Kong sẽ không thể diễn ra theo kế hoạch. Tôi đang chờ đợi quá trình hồi phục trước khi quyết định xem có tiếp tục diễn tiếp không".

÷ Tour của Ed Sheeran được khởi động từ ngày 16/3 năm nay ở Italy và dự kiến khép lại vào 12/8/2018 tại Mỹ, với 201 đêm diễn ở châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Á. Đây là tour thứ ba của nhạc sĩ, ca sĩ người Anh để quảng bá album "÷". Vé của các đêm diễn khu vực châu Á đã được bán hết.

Sinh năm 1991, Ed Sheeran sở hữu giọng ca trời phú và chơi nhạc từ năm 5 tuổi. Anh gây tiếng vang qua các album "+", “x” và “÷”, từng giành hai giải Grammy. Ca sĩ người Anh nổi tiếng với các ca khúc Thinking of You, Shape of You, Castle on The Hill... Danh ca cũng thường xuyên đóng các vai khách mời trên màn ảnh. Năm ngoái, anh tham gia phim hài - tình cảm Bridget Jones’s Baby trong vai chính mình.

Minh Anh