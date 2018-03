Ed Sheeran - chàng trai bị bắt nạt thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu

Ed Sheeran, Sam Smith - hai 'hoàng tử tình ca' mới của Anh

Ed Sheeran có ngoại hình không mấy hấp dẫn. Thân hình mập mạp cùng gu ăn mặc tuềnh toàng khiến dáng vẻ anh trở nên luộm thuộm. Mái tóc đỏ luôn rối bù như thể Ed chẳng bao giờ dùng đến lược và luôn có thói quen vò đầu bứt tóc. Chàng trai sinh năm 1991 từng chia sẻ anh luôn bị trêu chọc và bắt nạt bởi màu tóc của mình.

Nam ca sĩ Ed Sheeran.

Trong một bài phỏng vấn, Ed Sheeran tự trào rằng tình tiết phi lý nhất trong truyện Harry Potter là nhân vật Ron Weasley - một anh chàng tóc đỏ - có đến hai người bạn. Ed không hề nói quá bởi ở Anh, người tóc đỏ phải chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Họ bị quy chụp cùng những nét tính cách tiêu cực như ngông cuồng, nóng tính, kém hấp dẫn, lập dị. Thế nhưng Ed Sheeran có vẻ không mấy bận tâm về điều đó. Anh có những mối bận tâm khác ngoài chuyện màu tóc hay việc chăm chút ngoại hình.

* Ed Sheeran hát "Autumn Leaves" năm 2009

Ed thể hiện thiên phú âm nhạc từ nhỏ. Anh chơi guitar thành thạo khi mới 5 tuổi, sáng tác, biểu diễn và thu âm ca khúc từ năm 15 tuổi. Năm 2008, khi mới 16 tuổi, Ed rời quê nhà ở hạt Suffolk đến London tìm cơ hội phát triển. Ở London, anh chăm chỉ biểu diễn ở các quán bar, club. Anh thậm chí chẳng đủ tiền thuê một căn hộ và phải ngủ nhờ trên sofa nhà bạn. Thế nhưng Ed Sheeran không từ bỏ. Sau 5 năm kiên trì đi hát và biểu diễn tại hơn 300 show lớn, nhỏ trong nước, Ed Sheeran có lượng fan nhất định tại Anh. Ed Sheeran đã có thể lựa chọn phương án an toàn: ở lại quê nhà và từ từ phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, chàng trai tóc đỏ thích phiêu lưu đã chọn cách mạo hiểm hơn.

* MV "The A Team"

Ed Sheeran hát 'The A team'

Năm 2010, Ed bay đến Mỹ để chơi nhạc cho một câu lạc bộ nhỏ. Anh không có mối quan hệ hay bất kỳ ai đỡ đầu để tiến thân. Anh kiếm sống bằng cách chơi nhạc ở các tụ điểm nhỏ và đăng tải các video nhạc của mình lên Youtube. Ed dần được các tên tuổi lớn như Jamie Foxx, Elton John chú ý. Năm 2011, Ed Sheeran tạo đột phá với bản hit The A Team. Ca khúc đứng thứ tám trong danh sách đĩa đơn ăn khách nhất năm ở Anh, lọt vào Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc ở Đức, Hà Lan, Australia, Nhật Bản, đưa Ed Sheeran trở thành nghệ sĩ trẻ được chú ý trong năm đó.

Người mã hóa âm nhạc bằng những ký hiệu toán học

Ed đặt tên cho ba album lần lượt là + (Plus), X (Multiply) và ÷ (Divide). Năm 2014, Ed Sheeran từng tiết lộ một phần ý nghĩa tên các album. Theo anh, + (Plus) là phiên bản bổ sung từ các mini album do anh tự phát hành khi chưa nổi tiếng. X (Multipy) là những nỗ lực được nhân lên nhiều lần sau các sản phẩm trước. Lúc đó, Ed cũng chia sẻ anh sẽ ra mắt ÷ (Devide) - album hứa hẹn sự hợp tác giữa anh và một nghệ sĩ khác.

Dù được giải thích như vậy, khán giả vẫn không thỏa mãn. Nhiều người cho rằng những ký hiệu hóa học chứa những ẩn dụ trong âm nhạc của Ed, khiến họ càng thêm tò mò muốn giải mã mỗi khi sản phẩm mới ra đời.

+ (Plus) được phát hành năm 2011, mang đến thứ âm nhạc sảng khoái, nhiều năng lượng sống của một tuổi trẻ yêu đời và giàu lòng nhân ái. Ca khúc nổi tiếng nhất album - The A Team - là tình cảm trắc ẩn của Ed dành cho những cô gái điếm đứng đường. X (Multiply) ra mắt ba năm sau đó, thể hiện sự chững chạc, trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Ed Sheeran. X (Multiply) trở thành album được tải nhiều nhất năm 2014 trên trang nghe nhạc trực tuyến Spotify. Cùng năm đó, Ed Sheeran cũng trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất thế giới trên trang này. Thinking Out Loud - bản hit đình đám nhận giải "Bài hát của năm" tại Grammy lần thứ 56.

Sau những thành công ấy, khán giả và giới chuyên môn mặc định Ed khó vượt qua cái bóng của chính mình. Anh gần như đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật trong năm 2016 để tìm cảm hứng sáng tác album mới.

* MV "Thinking Out Loud"

Ed Sheeran hát Thinking Out Loud

Hồi tháng 1, anh phát hành hai đĩa đơn Shape of You và Castle on The Hill. Ngày 3/3, nam ca sĩ phát hành album ÷ (Divide). Album kế thừa gam màu Pop pha hơi hướng Country trên nền guitar quen thuộc. Ed đã gia giảm thêm các chất liệu nhạc khác như R&B, Dance, Rap để tạo sự mới lạ và lôi cuốn. ÷ (Divide) chứa đựng mọi hỉ, nộ, ái, ố trong 26 năm cuộc đời của Ed Sheeran. Đó là tâm sự của một chàng trai sinh ra ở một vùng quê nhỏ, từng đối mặt với nhiều thử thách, chông gai để trở thành người đàn ông bản lĩnh (Eraser). Đó cũng là ký ức tuổi thơ tại quê nhà ở hạt Suffolk, Anh (Castle on The Hill) hay những nỗi cô đơn không thể lấp đầy (Supermarket Flowers). Dù thế nào đi nữa, chàng trai ấy vẫn luôn sống và yêu hết mình (Shape of You).

* MV "Shape of You"

shape of you

Album bán được 672.000 bản trong tuần đầu ở Anh, xếp thứ ba trong danh sách album bán chạy nhất tại xứ sở sương mù, sau 25 của Adele và Be Here Now của Oasis. Devide cũng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia... Single Shape of You đứng thứ ba trong danh sách các bài hát cán mốc một tỷ lượt xem nhanh nhất, sau Hello của Adele và Despacito của Luis Fonsi - Daddy Yankee. Trước đó, nhiều khán giả dự đoán Ed sẽ chẳng thể nào sáng tác được một ca khúc hay hơn Thinking Out Loud, nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại.

* Cảnh phim của Ed Sheeran trong "Game of Thrones 7"

Cảnh phim của Ed Sheeran

Danh tiếng của Ed còn vượt qua phạm vi ngành công nghiệp âm nhạc. Năm ngoái, anh tham gia phim hài - tình cảm Bridget Jones’s Baby trong vai chính mình. Hồi tháng 3, nhà sản xuất Game of Thrones 7 gây tò mò khi tiết lộ Ed sẽ xuất hiện trong loạt phim. Mặc dù vai khách mời của anh chưa để lại nhiều ấn tượng, khán giả vẫn không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của cái tên Ed Sheeran.

12 năm về trước, khi tự thu âm và phát hành The Orange Room - mini album đầu tiên, Ed Sheeran đã vượt qua những mặc cảm tuổi thơ và tuyên bố: "Tóc đỏ chúng tôi sẽ thống trị thế giới". Và Ed ít nhiều đã làm được điều đó trong lĩnh vực mình theo đuổi. Hiếm ai còn nhớ cách đây ba năm, Ed Sheeran từng là chàng ca sĩ hát lót. Anh rong ruổi theo Taylor Swift khắp Bắc Mỹ để hát mở màn cho chuyến lưu diễn The Red Tour của cô.

Ed Sheeran hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hôm 12/8. Tour vòng quanh châu Âu và Anh của Ed vào năm 2018 nhanh chóng "cháy vé". Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, siêu sao 26 tuổi vẫn là Ed Sheeran những ngày mới rời hạt Suffolk đến London tìm kiếm giấc mơ âm nhạc. Anh trung thành với những chiếc áo phông đơn sắc và sơ mi kẻ caro. Ed cũng không từ bỏ thói quen để mái tóc rối bù.

Nam ca sĩ tâm sự: "Hầu hết mọi người vượt quá giới hạn sau khi nổi tiếng. Giờ đây, tôi hiểu được điều đó xảy ra thế nào. Nhưng cảm ơn Chúa vì tôi đã không sa ngã". Trong một bài phỏng vấn, Ed Sheeran khẳng định: "Siêu du thuyền, khách sạn sang trọng hay chơi bời không phải là cạm bẫy của danh tiếng". Đối với anh, cạm bẫy thực sự là khi đánh mất gia đình, bạn bè vì tiền bạc.

Vĩ Thanh