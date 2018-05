Ed Sheeran, Bruno Mars dẫn đầu đề cử Billboard Music Awards

Ed Sheeran là nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất toàn cầu năm 2017

Ed Sheeran cạnh tranh với Bruno Mars, Kendrick Lamar, Drake, Taylor Swift ở hạng mục "Nghệ sĩ xuất sắc". Ngoài ra, anh còn tranh giải ở hạng mục "Nam nghệ sĩ xuất sắc", "Nghệ sĩ có ca khúc ăn khách", "Nghệ sĩ lưu diễn thành công".

Bruno Mars (trái) và Ed Sheeran.

Bruno Mars cũng có mặt ở hạng mục "Nam nghệ sĩ xuất sắc", "Nam nghệ sĩ R&B xuất sắc". 24k Magic của anh tranh giải "Album R&B xuất sắc". Kendrick Lamar - rapper vừa đoạt giải Pulitzer - cũng có 15 đề cử ở hạng mục "Nghệ sĩ có bài hát được nghe trực tuyến nhiều nhất", "Nghệ sĩ Rap xuất sắc", "Nghệ sĩ Rap lưu diễn thành công"...

* "Shape of You" của Ed Sheeran là ca khúc ăn khách trong năm qua

Ed Sheeran - Shape of You

Các nữ nghệ sĩ "lép vế" ở Billboard Music Awards 2018. Taylor Swift là người duy nhất được đề cử "Nghệ sĩ của năm". Ở hạng mục vinh danh các nghệ sĩ mới, Camila Cabello, Cardi B cạnh tranh cùng ba giọng ca nam là 21 Savage, Khalid, Kodak Black.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tranh giải "Nghệ sĩ thành công trên mạng xã hội" cùng Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato và Shawn Mendes. Nhóm từng thắng giải này năm ngoái.

Billboard Music Awards do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Giải thưởng gián đoạn năm 2006 và quay trở lại năm 2011. Kết quả Billboard Music Awards dựa trên doanh thu nhạc số, download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp. Chương trình năm nay diễn ra vào ngày 20/5 tại Las Vegas, Mỹ. Giải sẽ trao cho các nghệ sĩ có hoạt động từ ngày 8/4/2017 đến ngày 31/3.

Các đề cử chính tại Billboard Music 2018 Nghệ sĩ xuất sắc Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift Nghệ sĩ mới xuất sắc 21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard Camila Cabello

Cardi B

Drake

Sam Hunt

Ed Sheeran Nam nghệ sĩ xuất sắc Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran Nữ nghệ sĩ xuất sắc Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift Nhóm nhạc xuất sắc The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2 Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard 200 Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift Nghệ sĩ thành công trên bảng xếp hạng Billboard 100 Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran Nghệ sĩ có bài hát được nghe trực tuyến nhiều nhất Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Ed Sheeran Nghệ sĩ có doanh số tiêu thụ bài hát cao nhất Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran Nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên radio Halsey

Imagine Dragons

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran Nghệ sĩ thành công trên mạng xã hội Justin Bieber

BTS

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes Nghệ sĩ lưu diễn thành công Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2 Album thành công nhất trên Billboard 200 Drake - "More Life"

Kendrick Lamar "DAMN"

Post Malone "Stoney"

Ed Sheeran "÷" (Divide)

Taylor Swift "Reputation" Album bán chạy nhất Kendrick Lamar - "DAMN"

Pink - "Beautiful Trauma"

Ed Sheeran - "÷" (Divide)

Chris Stapleton - "From A Room: Volume 1"

Taylor Swift "Reputation"

Hà Thu