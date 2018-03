Dương Triệu Vũ bắt Đàm Vĩnh Hưng làm khán giả

"Siêu nhân mắt hí" mời nhóm It's Time chơi acoustic remix các bản hit của Đàm Vĩnh Hưng như: "Say tình", "Bình minh sẽ mang em đi", "Tình ơi xin ngủ yên"... Nam ca sĩ chia sẻ: "Nếu như không có Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, chăm lo thì sẽ không bao giờ có Dương Triệu Vũ ngày hôm nay". Trước khi biểu diễn, anh mời "thầy" xuống dưới hàng ghế sân khấu để có thể thưởng thức trọn vẹn món quà. Dù huấn luyện viên The Voice xin phép vào trong hậu trường thay trang phục để chuẩn bị tiết mục tiếp theo nhưng nam ca sĩ vẫn không cho.