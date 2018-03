Dương Hoàng Yến bị bạn trai bỏ trong MV mới

Dương Hoàng Yến thuê bạn trai làm quản lý cho công ty riêng / Bùi Anh Tuấn, Dương Hoàng Yến đóng vai đôi tình nhân

MV Nếu mai này mới ra mắt của Dương Hoàng Yến kể về một đôi tình nhân trẻ. Cô gái hay nhõng nhẽo, bắt người yêu làm đủ thứ để chiều theo ý mình. Vì quá yêu, chàng trai cố gắng làm hết dù có những lúc anh không cảm thấy thoải mái.

Đến một ngày, khi sức chịu đựng vượt giới hạn, chàng trai quyết định chia tay. Khi đó, cô gái mới thấy hối hận. Cô đi tìm chàng trai tại những nơi gắn với kỷ niệm của họ. Cuối cùng, hai người quay về bên nhau.

*Dương Hoàng Yến trong MV mới

Dương Hoàng Yến hóa người già trong MV mới

Nếu mai này do nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng - em trai của Khắc Việt - sáng tác. Anh từng sản xuất thành công nhiều ca khúc như Sau tất cả (Erik), Cuộc tình không may (Mỹ Tâm), Get down (Isaac)... Không chỉ gắn bó với Dương Hoàng Yến trong âm nhạc, ngoài đời, Khắc Hưng cũng là người em thân thiết của cô.

Khắc Hưng tâm sự Nếu mai này xuất phát từ những cảm xúc, chiêm nghiệm trong cuộc sống của anh. Nhạc sĩ sinh năm 1992 cho biết ban đầu, anh định phối bài hát theo phong cách Ballad. Tuy nhiên, sau đó, anh quyết định chuyển ca khúc thành nhạc Pop pha chút giao hưởng. Nhờ đó, sáng tác trở nên tươi trẻ, không bị nặng nề và bắt tai hơn.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến và hot boy Ngô Kinh Lam hóa thành đôi tình nhân trong MV mới.

Nếu mai này được êkíp của Dương Hoàng Yến và đạo diễn Neko Lê quay trong gần ba ngày tại TP HCM. Nữ ca sĩ đã đầu tư hơn 100 triệu đồng cho sản phẩm này. MV có sự tham gia của hot boy Ngô Kinh Lam trong vai nam chính.

Qua MV, nữ ca sĩ muốn khán giả nhìn mình với hình ảnh trưởng thành, chín chắn và đa dạng hơn.

Đức Trí