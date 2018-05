Dua Lipa biểu diễn ở chung kết Cup C1

Dua Lipa, Ed Sheeran dẫn đầu đề cử Brit Awards 2018

Dua Lipa chia sẻ cô vô cùng hạnh phúc khi được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn. "Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Tôi đang chuẩn bị để cống hiến một màn trình diễn đáng nhớ". Guy-Laurent Epstein - giám đốc marketing của UEFA - bày tỏ: "Chúng tôi hân hạnh chào đón Dua Lipa đến với Kive. Năng lượng của Dua Lipa sẽ mang đến màn khởi động hoàn hảo trước khi trận đấu cuối cùng của giải đấu bắt đầu".

Dua Lipa hát "New Rules" tại lễ trao giải Brit Awards 2018

Ca sĩ Dua Lipa. Ảnh: US Magazine.

Dua Lipa sinh năm 1995 tại Anh. Năm 2015, cô phát hành các single đầu tay New Love, Be the One và thu được nhiều thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô gây chú ý với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, Ireland, Israel và xếp ở vị trí thứ 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Thành công của single New Rules và album Dua Lipa giúp cô giành giải "Nghệ sĩ đột phá", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc" tại Brit Awards 2018.

Cúp C1 (UEFA Champions League) là giải bóng đá hàng năm dành cho các câu lạc bộ có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia châu Âu, được tổ chức lần đầu năm 1955. Chung kết năm nay phát sóng tại 220 quốc gia.

Thanh Thanh