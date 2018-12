Vụ của nhóm The East Light và công ty giải trí Media Line đang là một trong những tâm điểm làng giải trí Hàn Quốc. Theo Chosun, từ năm 2015 tới nay, nhóm thường bị nhà sản xuất Yoon Yong Il và giám đốc Kim Chang Hwan đánh đập, lăng mạ. Ông Yoon Yong Il thường dùng gậy bóng chày, micro bằng sắt để đánh các ca sĩ. Ông này thậm chí trừng phạt các chàng trai bằng cách dùng dây đàn guitar để siết cổ họ.

Nhóm nhạc The East Light.

Ngày 19/10, trưởng nhóm The East Light - Lee Seok Chul - cùng luật sư tổ chức buổi họp báo kể chi tiết về một số lần Yoon Yong Il đánh đập nhóm. Lee Seok Chul tiết lộ em trai anh - Lee Seung Hyun - bị đánh bằng gậy hơn 50 lần, để lại các vết thương ở đầu, lưng và mông. Lee Seung Hyun đang phải điều trị tâm lý. Vì phản kháng, em trai của anh bị công ty đuổi việc.

Lee Seok Chul công khai các bức ảnh thành viên nhóm bị thương do Yoon Yong Il đánh đập.

Giám đốc Kim Chang Hwan bị cáo buộc dung túng cho hành vi ngược đãi của Yoon Yong Il đồng thời một vài lần đánh đập, nhục mạ nhóm. Tuy nhiên, ông Kim Chang Hwan ra thông cáo khẳng định yêu thương The East Light và gần đây mới biết họ bị Yoon Yong Il đánh đập. Công ty đã sa thải Yoon Yong Il.

Chương trình News Room của đài JTBC công khai đoạn ghi âm Kim Chang Hwan nói chuyện với Lee Seok Chul, cho thấy ông này đe dọa nam ca sĩ: "Nếu tin tưởng tôi, giao tất cả cho tôi thì có bị đánh chết cũng phải im miệng. Nếu cậu nói ra, tôi sẽ làm cho các người không có chỗ đứng. Không được làm ồn lên, nếu không bố mẹ của cậu sẽ càng đau khổ, còn đau khổ hơn giờ gấp 10 lần".

Dư luận Hàn phẫn nộ vì nhóm nhạc thiếu niên bị ngược đãi MV "Love Flutters" của nhóm The East Light

Trên trang Web của Nhà Xanh, khán giả Hàn Quốc phát động phong trào ký tên kêu gọi cơ quan liên quan xử lý thích đáng vụ việc, bảo vệ công bằng cho các ca sĩ. Hơn 150.000 người đã ủng hộ đơn kiến nghị. Ở các diễn đàn, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với công ty The East Light vì ngược đãi trẻ em. Bởi sự việc xảy ra từ năm 2015, lúc đó các ca sĩ đều chưa đầy 18 tuổi. "Những kẻ lạm dụng, bạo lực với trẻ em cần bị tống cổ vào tù", khán giả bình luận trên Naver.

The East Light thành lập tháng 11/2016, là một trong những nhóm nhạc nam có tuổi trung bình nhỏ nhất Hàn Quốc. Thành viên lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2003. Nhóm từng phát hành các MV Love Flutters, Holla, You're My Love, Are You Okay, I Am What I Am...

Như Anh