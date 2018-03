Drake, The Chainsmokers thống trị đề cử Billboard 2017

Năm đề cử chính của Billboard Music Awards 2017 Top Female Artist: Adele Beyoncé Ariana Grande Rihanna Sia Top Male Artist: Justin Bieber Drake Future Shawn Mendes The Weeknd The Weeknd Top Hot 100 Song: The Chainsmokers & Halsey – Closer The Chainsmokers & Daya – Don’t Let Me Down Drake & Wizkida & Kyla – One Dance Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling Twenty One Pilots – Heathens Top Billboard 200 Album: Beyoncé – Lemonade Drake – Views Rihanna – Anti Twenty One Pilots – Blurryface The Weeknd – Starboy Top Artist: Adele Beyoncé Justin Bieber The Chainsmokers Drake Ariana Grande Shawn Mendes Rihanna Twenty One Pilots The Weeknd