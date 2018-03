Đông Nhi trang điểm kiểu thập niên 1960 trong MV mới

Ngô Thanh Vân bức xúc vì 'Cô Ba Sài Gòn' bị quay lén

Bài hát Cô Ba Sài Gòn được Only C sáng tác cho bộ phim cùng tên do Ngô Thanh Vân sản xuất, Ninh Dương Lan Ngọc đóng vai chính. Ca khúc có giai điệu sôi động, toát lên không khí nhộn nhịp, tươi trẻ của thành phố Sài Gòn. Lời bài hát tôn vinh nét đẹp của tà áo dài truyền thống. Đây cũng chính là thông điệp mà bộ phim hướng đến:

"Tung bay tà áo, tự hào quê hương nghìn năm

Dẫu tương lai và quá khứ ra sao trông vẫn đẹp biết bao

Ai mang chiếc áo cùng gió hững hờ tung bay

Phấp phới trên đường phố đón đưa bao câu chuyện..."

Đông Nhi hóa thân thành 'Cô Ba Sài Gòn'

Trong MV, nữ ca sĩ Đông Nhi xuất hiện trong tạo hình cổ điển. Cô diện bộ váy suông màu cam viền trắng, đeo găng tay. Đây là trang phục mà nhân vật Như Ý (Lan Ngọc) mặc trong phim. Ở một số cảnh, Lan Ngọc, S.T xuất hiện và nhảy múa cùng Đông Nhi.

Ca sĩ Đông Nhi.

Ngô Thanh Vân cho biết cô mời Đông Nhi hát nhạc phim vì thích vẻ trẻ trung, năng động của nữ ca sĩ.

Phim Cô ba Sài Gòn khởi chiếu từ ngày 10/11. Phim kể về Như Ý - con gái của nhà may áo dài Thanh Nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn thập niên 1960. Tuy nhiên, Như Ý ghét áo dài và chỉ thích may đồ tây. Như Ý bất ngờ du hành thời gian đến năm 2017. Tại đây, nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra khiến cô thay đổi.

Thanh Thanh