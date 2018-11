DJ Việt có ca khúc vào album của Billboard châu Á

Hàng nghìn khán giả Sài Gòn 'cháy' cùng The Chainsmokers / Drake, The Chainsmokers thống trị đề cử Billboard 2017

Electric Asia Vol.2 là album tập hợp các tác phẩm nhạc EDM ấn tượng nhất khu vực châu Á, được Billboard phát hành cách đây vài ngày. Tác phẩm I can’t find you của chàng trai 19 tuổi HoaProx nằm ở vị trí đầu tiên trong số 15 ca khúc, với lời giới thiệu: "Đây là một nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ Việt Nam, âm nhạc của anh ấy có sức ảnh hưởng đến châu Á".

HoaProx đã được cả Billboard châu Á và Billboard Việt Nam liên hệ để ứng cử cho dự án Electric Asia Vol.2. "Tôi đã gửi I can’t find you cho Billboard châu Á và được ban tổ chức chấp nhận ngay. Tôi cũng gửi một sản phẩm khác cho Billboard Việt Nam, nhưng vì một nghệ sĩ không thể có hai bài hát trong album, tôi quyết định chọn ca khúc đầu tiên", anh chia sẻ.

DJ, producer HoaProx.

HoaProx cho biết ý tưởng sáng tác I can’t find you xuất phát từ câu chuyện trên mạng xã hội của một cô gái đang lạc lối trong tình yêu. Vì không thể tìm được người yêu cũ, cô quyết định tìm lại chính mình, sống lạc quan, tích cực hơn. Với ca khúc này, anh hợp tác cùng nghệ sĩ Bel Red (Thảo Phương). Lần đầu tiên ra mắt bài hát ở một lễ hội âm nhạc, cả hai chỉ có vài ngày để thu âm hoàn chỉnh. Anh sửa một vài chỗ cho bản thu gửi Billboard Asia gần đây.

Trong 15 nghệ sĩ trẻ góp mặt trong album có KSHMR- DJ kiêm producer nổi tiếng, xếp hạng 12 trong danh sách các nghệ sĩ EDM hàng đầu thế giới với tác phẩm Lucky Chances.

HoaProx tên thật là Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1997 tại TP HCM. Ở tuổi 14, anh đã mày mò khám phá cách sản xuất âm nhạc trên máy tính. HoaProx theo đuổi con đường làm DJ, producer chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Anh có khả năng sản xuất nhiều thể loại khác nhau của dòng nhạc EDM như: Progressive House, Trap, Dubstep, Future House, Bigroom, Tropical House... Phong cách âm nhạc của chàng trai 9X này mang màu sắc trẻ trung, lôi cuốn và dễ nghe.

Hoaprox là người góp công lớn trong việc đưa đội ca sĩ Bảo Thy đoạt quán quân tại The Remix 2017. Trước đó, anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ như: Ông Cao Thắng, Thủy Tiên, Ưng Đại Vệ, Sỹ Thanh, Mr T...

I can't find you Ca khúc I can't find you.

Bài hát Ngẫu hứng-Love do HoaProx sáng tác đã trở thành hiện tượng âm nhạc trong giới game tại Trung Quốc và mạng xã hội. Sản phẩm Rhymatic- Yêu 5 với bản phối do HoaProx remix đã đạt hơn 15 triệu lượt xem trên Youtube. HoaProx từng biểu diễn tại Viral Festival Asia tại Thái Lan năm 2017 và là khách mời của nhóm Chainsmokers trong show Do not open ở Việt Nam.

Billboard là tạp chí âm nhạc hàng tuần của Mỹ, phát hành lần đầu năm 1894 và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc nước này. Billboard đưa ra các bảng xếp hạng về mức độ phổ biến của đĩa đơn và album theo doanh thu từng tuần. Năm 1990, tạp chí này tổ chức Giải thưởng âm nhạc Billboard (Billboard Music Awards), trở thành lễ trao giải âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới. Sau Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc... Việt Nam là quốc gia thứ 10 tổ chức các hoạt động âm nhạc theo mô hình của Billboard. Thành lập cuối năm 2017, sắp tới, Billboard Việt Nam ra mắt tạp chí âm nhạc, tổ chức các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam và quốc tế.

Vân An