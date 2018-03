DJ hàng đầu thế giới trở lại Việt Nam biểu diễn

Armin van Buuren nhận cát-xê 10 tỷ đồng để diễn ở Hà Nội / Armin van Buuren muốn được thưởng thức phở Hà Nội

Ban tổ chức hứa hẹn chương trình của Armin van Buuren tại Việt Nam hiện đại và sôi động ngang các sự kiện lớn trong khu vực. Sân khấu có sức chứa khoảng từ 15.000 đến 17.000 khán giả, được tổ chức tại TP HCM.

Cuối năm 2015, nhà sản xuất kiêm DJ người Hà Lan đã biểu diễn thành công ở Hà Nội. Khi ấy, Armin van Buuren hứa với khán giả sẽ quay trở lại Việt Nam.

DJ Armin van Buuren trong sự kiện âm nhạc ở Hà Nội năm 2015.

Armin van Buuren sinh năm 1976 tại Hà Lan. Anh đam mê mix nhạc từ khi mới hơn 10 tuổi. Trong những năm học thạc sĩ ngành luật, Armin gặt hái nhiều thành công khi chơi nhạc tại các hộp đêm. Vì quá đam mê với âm nhạc, anh phải hoãn việc học. Năm 2003, Armin mới tốt nghiệp.

Anh từng được bình chọn là DJ số một thế giới bốn năm liên tiếp từ 2007 đến 2010. Trong bảng xếp hạng DJMag năm 2016, anh xếp thứ tư.

Armin được nhận tước hiệu hoàng gia Hà Lan năm 2011 vì những cống hiến cho âm nhạc nói chung và nền EDM Hà Lan nói riêng. Năm 2014, anh được đề cử Grammy “Ghi âm nhạc Dance xuất sắc” với bản nhạc That is What It Feels Like. Ngoài DJ, Armin còn là một người dẫn chương trình radio và nhà sản xuất âm nhạc.

* "This is What It Feels Like" - Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie

Đức Trí