DJ hàng đầu thế giới diễn ở lễ đón năm 2018 tại Hà Nội

"Tôi vinh hạnh được khán giả Việt Nam yêu quý. Ước mơ quay trở lại đây của tôi đã thành hiện thực. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã ủng hộ tôi. Hẹn gặp các bạn trong ít ngày nữa, chúng ta sẽ cùng 'cháy' hết mình nhé", Ummet Ozcan chia sẻ với khán giả Việt.

DJ Ummet Ozcan trong một sự kiện âm nhạc. Ảnh: Wewantemd.

Ngoài DJ Hà Lan, chương trình còn có sự tham gia của dàn nhạc Maius Philharmonic, Noo Phước Thịnh, nhóm The Girls, Da LAB, Ngọt, Xkey, Re-Cycle cùng các DJ Hoàng Touliver và Trang Moon. Đêm nhạc dự kiến mở đầu với tiết mục giao hưởng nhằm tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, được viết trên chất liệu dân gian và phối khí theo phong cách hiện đại.

DJ Ummet Ozcan sinh năm 1982 tại Hà Lan. Khi mới khởi nghiệp, nam nghệ sĩ chơi nhạc Trance mang âm hưởng Techno. Nhưng sau đó, anh dần chuyển hướng sang nhạc EDM. Ummet Ozcan từng sản xuất các bản remix cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Tiesto với Wasted, Axwell & Ingrosso với More Than You Know... Một số bản nhạc nổi tiếng của anh gồm The Hum, Melody, Wake Up The Sun, Everything Changes và Higher. Ummet Ozcan hiện đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng 100 DJ hàng đầu thế giới của DJMag. Nam nghệ sĩ diễn ở chương trình "Saigon Countdown Party 2017" ở TP HCM.

Chương trình đón năm mới sẽ diễn ra vào tối 31/12 tại Hà Nội.

