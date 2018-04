DJ Avicii sống đời ngắn ngủi vì bệnh tật sau ánh hào quang

DJ Avicii qua đời ở tuổi 29

Avicii qua đời ở Muscat, Oman hôm 20/4 ở tuổi 29. Sự ra đi đột ngột của anh khiến nhiều sao bàng hoàng. Sinh năm 1989 ở Stockholm (Thuỵ Điển), Avicii (tên khai sinh: Tim Bergling) là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc EDM. Anh từng hai lần được xếp thứ ba trong danh sách "100 DJ xuất sắc" do tạp chí DJ Magazine bình chọn vào năm 2012 và 2013. Avicii cũng hai lần được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Thu âm nhạc dance xuất sắc" cho ca khúc Sunshine (2012) và Levels (2013).

DJ, nhà sản xuất âm nhạc Avicii.

Các bản hit của anh như Wake Me Up, Waiting for Love, The Nights... thu hút lượng lớn khán giả xem trên Youtube, trong đó Wake me up đạt gần 1,5 tỷ lượt xem đến nay. Những buổi biểu diễn của Avicii có quy mô hàng triệu người. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Avicii có 532 buổi diễn khắp thế giới, kể cả tour 27 ngày vòng quanh nước Mỹ.

Thế nhưng, năm 2016, anh buộc phải ngừng biểu diễn trực tiếp vì mắc hàng loạt chứng bệnh liên quan đến tụy, túi mật, dạ dày - hậu quả của việc uống quá nhiều rượu. Rượu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Avicii. Tháng 4/2014, anh mất vị trí nghệ sĩ biểu diễn chính ở Ultra Music Festival, Miami, Mỹ. Trước đó, năm 2012 và 2013, anh liên tục nhập viện vì viêm tụy cấp và phải hủy bỏ hàng loạt buổi diễn.

* MV "Wake Me Up"

DJ Avicii - Wake Me Up

Người hâm mộ trách cứ Avicii vì không biết giữ gìn sức khỏe bản thân. Anh tiết lộ với tờ Billboard rằng mình mắc chứng sợ sân khấu. Việc biểu diễn trước hàng vạn, hàng triệu người luôn khó khăn với người hướng nội như anh. Anh tâm sự trên tạp chí Time rằng đó là điều không DJ nào có thể tránh khỏi khi mới gia nhập giới chơi EDM. "Tôi từng tiệc tùng vô độ. Mọi người đều bắt đầu như vậy khi họ làm quen với thế giới này. Mỗi đêm là một bữa tiệc", Avicii tâm sự. Còn trên tờ GQ, anh nói: "Tôi uống rượu như một thói quen. Nhờ rượu, bạn cảm thấy một nguồn động lực lớn khiến bạn tự tin hơn. Dần dà, bạn phụ thuộc vào nó".

Avicii biểu diễn ở New York hồi tháng 10/2013.

Năm 2014, Avicii tiếp tục hủy lưu diễn vì phải cắt bỏ túi mật và ruột thừa. Công việc bận rộn không cho phép DJ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hậu phẫu khiến sức khỏe anh giảm sút ngày một nghiêm trọng. Năm 2016, anh thông báo chấm dứt mọi buổi biểu diễn. DJ chơi buổi cuối cùng tại Ushuaia, Ibiza, Tây Ban Nha. Trong đêm này, hàng chục nghìn người bật đèn flash nhún nhảy theo tiếng nhạc thay lời tạm biệt anh.

* Không khí buổi biểu diễn cuối cùng của Avicii

Không khí buổi biểu diễn cuối cùng của Avicii

Sau khi từ bỏ việc biểu diễn trực tiếp, Avicii tâm sự với tờ Hollywood Reporter: "Đó là một hành trình điên rồ. Tôi sản xuất nhạc từ năm 16 tuổi, đi lưu diễn khi 18 tuổi. Từ lúc đó, tôi luôn dồn 100% năng lượng để cống hiến. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi nghĩ: 'Ồ, tôi đã làm được tất cả những điều này ư?'. Đây là thời điểm tốt nhất cuộc đời tôi theo một nghĩa nào đó. Tôi phải trả giá rất nhiều khi nó đến - áp lực, lo lắng, căng thẳng. Nhưng đó vẫn là hành trình tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Rời sân khấu, Avicii vẫn không ngừng sáng tạo. "Tạo ra âm nhạc là mục đích sống của tôi. Tôi được sinh ra để thực hiện nó. Năm ngoái, khi tôi hủy buổi biểu diễn trực tiếp, nhiều người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng đây không phải cái kết của Avicii hay âm nhạc của tôi. Thay vào đó, tôi quay trở lại nơi khởi nguồn của tất cả - phòng thu", Avicii nói.

AVĪCI (01) ra đời tháng 8/2017. Trước ngày phát hành album, nam DJ vui mừng chia sẻ: "Tôi rất hào hứng được quay trở lại với âm nhạc. Lâu lắm rồi tôi mới có thể ra mắt một thứ gì đó và cũng đã lâu lắm rồi tôi mới hứng thú về nó đến như vậy. Đĩa đơn mở rộng đầu tiên của album này là sự hòa trộn giữa những bài hát mới và cũ. Những gì mà người hâm mộ mong muốn và chờ đợi từ lâu sẽ được kết hợp với nhau". Nhiều bản hit của AVĪCI (01) như Lonely Together, Without You được đón nhận như Avicii mong đợi.

Dù có hàng triệu fan, Avicii là người cô đơn. Anh từng hẹn hò người mẫu Canada Raquel Bettencourt năm 2013. Thế nhưng, mối quan hệ của hai người chỉ kéo dài hơn một năm. Lý do họ chia tay vì Avicii không có nhiều thời gian để chăm chút tình yêu. Sau khi đường ai nấy đi, DJ vẫn dành cho cô nhiều lời có cánh. Anh coi bạn gái cũ như người thân trong gia đình và biết ơn cô vì đã chăm sóc anh trong lúc anh ốm yếu. "Áp lực, công việc bận rộn khiến bạn khó có thể duy trì một mối quan hệ ổn định", Avicii tâm sự với tờ US Weekly.

Vài tuần trước khi qua đời, DJ vẫn chia sẻ hình ảnh anh làm việc trong phòng thu. "Tất cả chúng ta đều đặt ra mục tiêu trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, nơi chúng ta hiểu điều gì là quan trọng nhất". Khi còn sống, Avicii từng khẳng định, âm nhạc của anh không có sự kết thúc. Anh nhiều lần bày tỏ mình sinh ra để sản xuất âm nhạc. DJ được ca tụng như một tấm gương về tinh thần làm việc nghiêm túc và hết mình sống với đam mê. Đó là nguồn cảm hứng anh truyền lại trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Hà Thu