DJ Avicii qua đời ở tuổi 29

Ca sĩ thần tượng Hàn Quốc đột tử ở tuổi 33

Diana Baron - đại diện của Avicii - xác nhận thông tin với tờ Billboard nhưng không chia sẻ nguyên nhân cái chết. Theo trang Observer, Avicii đã ngừng biểu diễn từ năm 2016 vì lý do sức khỏe. Anh nghiện rượu và mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có bệnh viêm tụy cấp. Năm 2014, anh từng cắt túi mật và mổ ruột thừa.

Năm ngoái, DJ, nhà sản xuất âm nhạc Avicii hủy tour vòng quanh thế giới của anh vì lý do sức khỏe.

Avicii tên thật là Tim Bergling, sinh ngày 8/9/1989 tại Stockholm, Thụy Điển. Anh từng hai lần được xếp thứ ba trong danh sách "100 DJ xuất sắc" do tạp chí DJ Magazine bình chọn vào năm 2012 và 2013. Avicii cũng hai lần được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Thu âm nhạc dance xuất sắc" cho ca khúc Sunshine (2012) và Levels (2013).

Mới đây album AVĪCI (01) của anh vào danh sách đề cử Billboard Music 2018 ở hạng mục "Album nhạc dance/điện tử xuất sắc". Một số bản hit nổi bật của Avicii là Wake Me Up, Hey Brother, The Nights...