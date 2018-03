Diana Ross nhận giải 'Thành tựu trọn đời' tại AMAs

Diana Ross mặc nổi loạn trên thảm đỏ AMAs ở tuổi 73

Con gái Diana Ross - Rhonda Ross Kendrick - là người trao giải cho danh ca. Diana Ross xúc động bày tỏ: "Giải thưởng tượng trưng cho tình yêu. Tôi yêu các bạn rất nhiều và tôi nghĩ các bạn biết điều đó. Tôi sẽ giữ gìn vinh dự này".

* Diana Ross nhận giải "Thành tựu trọn đời"

Diana Ross nhận giải Thành tựu trọn đời

Taylor Swift - người không có mặt tại buổi trao giải - gửi lời chúc mừng đến Diana Ross qua video: "Tôi không biết ca sĩ nào có khả năng truyền cảm hứng và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ như chị. Chị thanh lịch, mạnh mẽ, dũng cảm, chị mở đường cho tất cả những gì chúng ta làm hôm nay, bao gồm cả tôi".

* Diana Ross tạo dáng trên thảm đỏ

Diana Ross ở thảm đỏ AMAs

Trước đó, Diana Ross gây chú ý khi mặc nổi loạn trên thảm đỏ lễ trao giải. Nữ ca sĩ diện váy cúp ngực, đội khăn voan cùng chiếc mũ cầu kỳ. Tại buổi lễ, bà trình diễn ca khúc Ain’t No Mountain High Enough.

Nữ ca sĩ Diana Ross.

Diana Ross sinh năm 1944 là ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất ghi âm người Mỹ. Trong thập niên 1960, bà là một trong những người đã giúp định hình, phát triển nền âm nhạc đại chúng. Hai thập niên sau đó, bà được mệnh danh là nữ nghệ sĩ thành công nhất của kỷ nguyên nhạc rock, mở rộng sang cả các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu Broadway. Diana Ross từng giành Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 12 lần được đề cử giải Grammy, nhận một giải Tony cho chương trình An Evening with Diana Ross năm 1977. Về sự nghiệp diễn xuất, bà nhận một đề cử giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn Billie Holiday trong Lady Sings the Blues năm 1972.

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2017 tôn vinh các tên tuổi khác như Bruno Mars (Nghệ sĩ của năm), Niall Horan (Nghệ sĩ mới của năm), Lady Gaga (Nữ nghệ sĩ Pop/ Rock được yêu thích), Beyonce (Nghệ sĩ Soul/R&B được yêu thích), The Chainsmokers (Nghệ sĩ nhạc Dance/ điện tử được yêu thích)...

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ - American Music Awards (AMAs) là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong ngành âm nhạc tại Mỹ. Giải được Dick Clark sáng lập năm 1973. Không giống như giải Grammy được trao trên cơ sở phiếu bầu của các thành viên Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia, giải AMA được quyết định bởi các cuộc thăm dò khán giả.

Hà Thu