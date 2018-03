'Despacito' vượt hơn ba tỷ lượt xem trên YouTube

Malaysia cấm 'Despacito' vì 'ca từ dung tục' / 'Despacito' là ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời

Theo Guardian, với hơn ba tỷ lượt theo dõi, Despacito là MV được xem nhiều nhất trong lịch sử mạng xã hội YouTube, vượt qua video ca khúc See You Again (Charlie Puth và Wiz Khalifa) - hiện được hơn 2, 9 tỷ lượt xem.

* 'Despacito' - Daddy Yankee ft. Luis Fonsi

Despacito - Luis Fonsi

Bên cạnh đó, ca khúc này cũng giành danh hiệu "MV tiếng Tây Ban Nha được xem nhiều nhất trên kênh VEVO" của YouTube trong 24 tiếng với số lượt theo dõi lên tới 5,4 triệu. Despacito còn là video đạt mốc 200 triệu và hai tỷ lượt xem nhanh nhất trên mạng xã hội này.

Hồi tháng 7, Despacito trở thành bài hát được nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại với 4,6 tỷ lượt.

"Despacito" đang là hiện tượng trong làng nhạc thế giới thời gian qua. Ảnh: Billboard.

Ra mắt hồi tháng một tại Tây Ban Nha, Despacito là ca khúc thống trị làng nhạc thế giới trong mùa hè năm nay khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard suốt 12 tuần qua. Bài hát được đưa lên hạng nhất từ hồi tháng 5 và là ca khúc Tây Ban Nha đầu tiên đạt vị trí dẫn đầu trong suốt 21 năm qua. Billboard nhận định Despacito có tốc độ phát triển ấn tượng.

Ca khúc do hai ca sĩ Puerto Rico - Luis Fonsi và rapper Daddy Yankee - sáng tác và thể hiện. Bài hát trở thành hiện tượng nhờ giai điệu Latin Pop và urban music lôi cuốn. Giọng hát tuyệt vời của Luis Fonsi và Daddy Yankee khiến người nghe thích thú, nhất là cách họ nhấn nhá, nhả chữ "Despacito" (tạm dịch: Chậm lại thôi).

Hồi giữa tháng 4, Justin Bieber, Luis Fonsi, Daddy Yankee tung phiên bản remix. Bản cover có thêm đoạn lời tiếng Anh do Justin Bieber thể hiện. Nhiều bản cover ra đời khắp thế giới sau đó.

Đức Trí