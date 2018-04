'Despacito' tăng hơn 20 triệu lượt xem sau khi bị hack

Fan bàn tán khi MV 'Despacito' biến mất khỏi YouTube

Sau hai ngày "hồi sinh", MV Despacito đạt 5,028 tỷ lượt xem trên kênh Vevo của Youtube. Ngày 10/4, MV đột ngột biến mất và xuất hiện trở lại sau vài tiếng. Trước đó, ngày 6/4, video chạm mốc 5 tỷ lượt xem.

Sự trở lại của MV khiến người hâm mộ vui mừng. Ở phần bình luận của video trên Youtube, tài khoản Nishant Chouriya bày tỏ: "Despacito đã quay trở lại". Người dùng George cho biết anh xem đi xem lại MV. Nhiều tài khoản đồng tình với ý kiến trên. "Tôi đã xem video hàng trăm lần sau khi nó trở lại", một tài khoản để lại bình luận hôm 12/4.

Theo Vevo, họ đã thương lượng với hacker để lấy lại quyền kiểm soát các video nhạc trên Youtube. Tài khoản Twitter Prosox - một trong hai người thực hiện vụ đột nhập - nhắn nhủ tới Vevo: "Vụ vừa rồi chỉ là một trò đùa. Nếu chúng tôi thích hãm hại đối tác của các bạn, chúng tôi đã xóa mọi video. Thế nhưng chúng tôi không hề xóa Despacito. Hãy tin tôi!".

* MV "Despacito"

Vevo (viết tắt của "video evolution") là dịch vụ lưu trữ video đa quốc gia, được thành lập từ năm 2009 bởi ba hãng thu âm Universal Music Group, Sony Music Entertainment và Warner Music Group. Vevo chỉ lưu trữ các video âm nhạc từ hai hãng Universal Music Group và Sony Music Entertainment, xuất hiện song song trên cả YouTube và trang web của dịch vụ, lợi nhuận sẽ được Google và Vevo chia sẻ với nhau.

Trước đó, ngày 10/4, tờ Independent đưa tin MV Despacito đăng tải trên kênh Vevo của YouTube đã biến mất. Trên mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ sự tiếc nuối. Hàng loạt MV của Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift, Drake... cũng bị ảnh hưởng. Independent cho biết vụ hack do hai người có mật danh là "Prosox" và "Kuoi'sh" thực hiện. Dưới các video, nhóm hacker để lại thông điệp giống hệt nhau.

Đầu tháng này, trang Billboard thông báo Despacito là video ca nhạc được xem nhiều nhất mọi thời với hơn 5 tỷ lượt xem, theo sau là See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa với 3,5 tỷ lượt. Shape of You của Ed Sheeran, Gangnam Style của Psy và Uptown Funk của Bruno Mars lần lượt xếp sau với 3,5 tỷ, 3,4 tỷ và 3,1 tỷ lượt xem.

Daddy Yankee (trái) và Luis Fonsi - chủ nhân bản hit "Despacito".

Despacito do hai ca sĩ Puerto Rico - Luis Fonsi và rapper Daddy Yankee - sáng tác và thể hiện. Ra mắt hồi tháng 1/2017 tại Tây Ban Nha, Despacito là ca khúc thống trị làng nhạc thế giới năm ngoái. Đến giữa tháng 11, ca khúc đạt hơn bốn tỷ lượt xem trên Youtube. Bài hát trở thành hiện tượng nhờ giai điệu Latin Pop và urban music lôi cuốn. Giọng hát của Luis Fonsi và Daddy Yankee khiến người nghe thích thú, nhất là cách họ nhấn nhá, nhả chữ "Despacito" (tạm dịch: Chậm lại thôi).

Bản hit giành giải "Bài hát của âm", "Ghi âm của năm", "Trình diễn ca khúc thành thị xuất sắc" và "Video ca nhạc ngắn xuất sắc" tại Lễ trao giải Grammy Latin, ngày 16/11 năm ngoái tại Mỹ. Ca khúc cũng nhận ba đề cử Grammy 2018 cho "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Hợp tác đôi hoặc nhóm xuất sắc". Ca khúc cũng được nhiều nghệ sĩ quốc tế remix và cover.

Hà Thu