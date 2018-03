'Despacito' nhận ba đề cử Grammy 2018

'Despacito' thắng lớn ở Grammy Latin

Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ vừa công bố danh sách đề cử Grammy 2018.

Despacito của Luis Fonsi - Daddy Yankee sẽ cạnh tranh với 24 Magic của Bruno Mars, The Story Of O.J của Jay Z, Redbone của Childish Gambino, HUMBLE của Kendrick Lamar tại hạng mục quan trọng - "Ghi âm của năm".

* MV "Despacito"

Despacito - Luis Fonsi

Hạng mục "Bài hát của năm" (dành cho nhạc sĩ) điểm tên một số ca khúc như 4:44 (Jay Z), 1-800-273-8255 (Alessia Cara & Khalid), That's What I Like (Bruno Mars), Despacito (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee).

Daddy Yankee (trái) và Luis Fonsi.

Awaken, My Love! của Childish Gambino, Melodrama của Lorde, 24K Magic của Bruno Mars, DAMN của Kendrick Lamar và 4:44 của Jay Z được đề cử ở hạng mục "Album của năm".

Grammy 2018 vắng bóng những tên tuổi lớn

Bản hit Look What You Made Me Do và album Reputation của Taylor Swift không có trong danh sách đề cử Grammy 2018.

Theo quy chế của ban tổ chức, các album tranh giải phải được phát hành từ 1/10/2016 đến 30/9 năm nay. Reputation ra mắt ngày 10/11. Vì thế, theo trang E! Online, nữ ca sĩ có cơ hội nhận đề cử ở Grammy 2019. Tuy nhiên, single Look What you Made Me Do không có trong danh sách đề cử dù ra mắt từ ngày 24/8. MV từng phá kỷ lục người xem, trở thành hiện tượng của làng nhạc. LA Times đánh giá đây không phải lần đầu các sản phẩm ăn khách của Taylor Swift bị viện hàn lâm bỏ qua. Một số single của cô như We Are Never Ever Getting Back Together (2012), Shake It Off (2014) cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao.

Năm nay, Taylor Swift có mặt trong hạng mục "Bài hát country xuất sắc" với ca khúc Better man do cô sáng tác, Little Big Town biểu diễn.

Taylor Swift, Ed Sheeran, Lady Gaga (từ trái sang) không có mặt ở các hạng mục quan trọng như "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm", "Album của năm".

Ngoài Taylor Swift, nhiều tên tuổi như Ed Sheeran (single Shape of You, album Devide), Lady Gaga (album Joanne), Katy Perry (album Witness), Demi Lovato (Tell Me You Love Me), Kesha (Rainbow) cũng không có mặt tại các đề cử quan trọng. Devide (Ed Sheeran) và Joanne (Lady Gaga) chỉ được đề cử "Album Pop xuất sắc".

Lễ trao giải Grammy lần thứ 60 diễn ra vào ngày 28/1/2018 tại New York, Mỹ. James Corden là người dẫn dắt chương trình.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Các đề cử chính tại Grammy 2018 Album của năm "Awaken, My Love!" - Childish Gambino

"4:44" - JAY-Z

"DAMN" - Kendrick Lamar

"Melodrama" - Lorde

"24K Magic" - Bruno Mars Bài hát của năm "Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

"4:44" - Jay-Z

"Issues" - Julia Michaels

"1-800-273-8255" - Logic feat. Alessia Cara

"That's What I Like" - Bruno Mars Bản thu âm của năm "Redbone" - Childish Gambino

"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

"The Story Of O.J" - JAY-Z

"HUMBLE" - Kendrick Lamar

"24K Magic" - Bruno Mars Nghệ sĩ mới xuất sắc Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA Trình diễn nhạc pop xuất sắc Love So Soft - Kelly Clarkson

Praying - Kesha

Million Reasons - Lady Gaga

What About Us - P!nk

Shape Of You - Ed Sheeran Hợp tác đôi hay ban nhạc xuất sắc "Something Just Like This" - The Chainsmokers ft. Coldplay

"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

"Thunder" - Imagine Dragons

"Feel It Still" - Portugal. The Man

"Stay" - Zedd & Alessia Cara Album Pop xuất sắc "Kaleidoscope EP" - Coldplay

"Lust For Life" - Lana Del Rey

"Evolve" - Imagine Dragons

"Rainbow" - Kesha

"Joanne" - Lady Gaga

"÷" - Ed Sheeran Thu âm nhạc dance xuất sắc "Bambro Koyo Ganda" - Bonobo Featuring Innov Gnawa

"Cola" - Camelphat ft. Elderbrook

"Andromeda" - Gorillaz ft. DRAM

"Tonite" - LCD Soundsystem

"Line Of Sight" - Odesza Featuring WYNNE ft. Mansionair Album nhạc điện tử xuất sắc "Migration" - Bonobo

"3-D The Catalogue" - Kraftwerk

"Mura Masa" - Mura Masa

"A Moment Apart" - Odesza

"What Now" - Sylvan Esso

Hà Thu