'Despacito' là ca khúc được nghe trực tuyến nhiều nhất mọi thời

'Gangnam Style' mất ngôi ca khúc được xem nhiều nhất Youtube / 'Despacito' - bản nhạc Latin khuấy động toàn cầu

Hãng Universal Music Latin Entertainment xác nhận bản nhạc gốc và phiên bản Remix của Despacito đã vượt qua kỷ lục bài hát Sorry - Justin Bieber (4,38 tỷ lượt nghe) và Shape Of You - Ed Sheeran (4,07 tỷ lượt nghe).

Despacito - Luis Fonsi

Despacito cũng đạt 2,6 tỷ lượt xem trên Youtube. Ca khúc được kỳ vọng vượt qua thành tích của Gangnam Style - Psy (2,9 tỷ lượt xem) và See You Again - Charlie Puth và Wiz Khalifa (2,93 tỷ lượt xem).

Luis Fonsi chia sẻ anh rất bất ngờ về những thành công của Despacito. Khi viết Despacito, Luis đơn thuần muốn tạo ra một ca khúc để mọi người có thể cùng nhún nhảy.

Daddy Yankee (trái) và Luis Fonsi.

Lucian Grainge - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Universal Music Group - đánh giá Despacito là hit xuất sắc trong năm 2017. Ông cho rằng các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music... đã góp phần vào thành công này. Ông tin tưởng cơ hội của các nghệ sĩ đến từ những đất nước không nói tiếng Anh đang rộng mở.

Despacito là sản phẩm âm nhạc của hai nghệ sĩ người Puerto Rico - Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bài hát do Luis Fonsi, Erika Ender và Daddy Yankee đồng sáng tác. Despacito nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ giai điệu Latin Pop và urban music lôi cuốn. Ca khúc được giới phê bình đánh giá cao.

MV Despacito đạt một tỷ lượt xem trong 97 ngày kể từ khi ra mắt hồi tháng 1, chỉ sau kỷ lục Hello của Adele. Tiếp đó, ca khúc đạt hai tỷ lượt xem và trở thành MV cán mốc này nhanh nhất (hơn 150 ngày).

Vĩ Thanh