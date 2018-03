'Despacito' - bản nhạc Latin khuấy động toàn cầu

'Gangnam Style' mất ngôi ca khúc được xem nhiều nhất Youtube

Despacito là sản phẩm âm nhạc của hai nghệ sĩ người Puerto Rico - Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bài hát ban đầu do Luis Fonsi và bạn gái anh - ca sĩ người Panama Erika Ender - đồng sáng tác. Sau đó, Daddy Yankee góp phần chỉnh sửa. MV đạt một tỷ lượt xem trong 97 ngày kể từ khi ra mắt hồi tháng 1, chỉ sau kỷ lục Hello của Adele (tám ngày). Tiếp đó, ca khúc đạt hai tỷ lượt xem và trở thành MV cán mốc này nhanh nhất (hơn 150 ngày), vượt qua Sorry của Justin Bieber, See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth, Gangnam style của PSY...

Despacito cũng là ca khúc tiếng Tây Ban Nha duy nhất giành vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard Mỹ kể từ sau thành tích của Macarena (Bayside Boys Mix) hồi năm 1996. Billboard khẳng định Despacito khiến các hãng thu âm Mỹ chú ý đến thị trường nhạc Mỹ Latin. Còn The Guardian cho rằng bài hát phá bỏ rào cản ngôn ngữ và tính đến hè này là ca khúc tuyệt vời nhất trong năm.

*MV "Despacito"

Giai điệu đậm chất Reggaeton vui nhộn là một trong các yếu tố khiến Despacito cuốn hút.

Reggaeton là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Panama và Puerto Rico, được phát triển vào cuối những năm 1990, ảnh hưởng từ các dòng nhạc như reggae, dancehall và hip-hop. Từ khi xuất hiện, thể loại này được sử dụng rộng rãi ở các nước Mỹ Latin, vùng Caribbean và trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha sống ở Mỹ. Nó lan sang Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong thập kỷ tiếp theo. Reggaeton khiến người nghe thấy tự do, vui vẻ và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc.

* Fan châu Á cover Despacito

Cây bút Doris Irizarry của tờ AXS đánh giá Despacito còn lôi cuốn nhờ sự hòa quyện giữa giai điệu Latin Pop và urban music - thể loại âm nhạc đường phố do những người da màu sáng tạo. Công thức này từng được Ricky Martin, Shakira và Enrique Iglesias áp dụng. Sebastian Wernke-Schmiesing của tạp chí Dance-Charts cho biết bài hát "gây nghiện" nhờ sử dụng nhịp 4/4 gồm các phách mạnh, nhẹ xen kẽ, kết hợp cùng tiếng bass và tiếng guitar kiểu Tây Ban Nha. Ngoài ra, giọng hát tuyệt vời của Luis Fonsi và Daddy Yankee khiến người nghe thích thú, nhất là cách họ nhấn nhá, nhả chữ "Despacito" (tạm dịch: Chậm lại thôi).

Petra Rivera-Rideau, tác giả cuốn sách Remixing Reggaetón: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico cho rằng thành công của Despacito chứng minh sức sống bền bỉ của dòng nhạc Reggaeton. Bà tin vào sự lôi cuốn của âm nhạc cũng như văn hóa Latin.

Ngôi sao nhạc Pop Justin Bieber cover Despacito, làm tăng sức "nóng" cho ca khúc.

Ngày 16/4, Justin Bieber, Luis Fonsi, Daddy Yankee tung phiên bản remix của hit Despacito. Bản cover có thêm đoạn lời tiếng Anh do Justin Bieber thể hiện. Nhiều bản cover trên khắp thế giới ra đời sau đó. Đến nay, bản audio của Justin Bieber, Luis Fonsi, Daddy Yankee trên Youtube đã có hơn 407 triệu lượt nghe. Ca sĩ người Canada cũng tích cực trình diễn Despacito ở nhiều sân khấu lớn.

* Justin Bieber, Luis Fonsi, Daddy Yankee hát "Despacito"

Phần lời tiếng Anh giúp khán giả trên khắp hành tinh hiểu thêm về ý nghĩa ca khúc. Những định kiến cho rằng Despacito có ca từ nhảm nhí, vô nghĩa dần được xóa bỏ. Đằng sau những câu chữ tưởng chừng bông đùa là lời tỏ tình mãnh liệt của chàng trai dành cho người yêu.

"Come on over in my direction

So thankful for that, it’s such a blessin’, yeah

Turn every situation into heaven, yeah

Oh, you are my sunrise on the darkest day..."

"Em đi ngang qua trước mặt tôi

Cảm ơn em nhiều nhé, tôi đã cầu nguyện điều đó

Làm xoay chuyển tình thế nơi thiên đường

Em là ánh sáng của tôi trong những ngày tăm tối..."

Đoạn điệp khúc gốc bằng tiếng Tây Ban Nha có nhiều hình ảnh lãng mạn:

"Hãy chậm lại thôi

Tôi muốn thấy làn tóc em đung đưa theo điệu nhảy

Tôi mong mình sẽ là giai điệu trong em

Và em sẽ dẫn lối cho đôi môi tôi..."

Văn hóa đường phố Mỹ Latin được tái hiện trong "Despacito".

Phần hình ảnh đậm văn hóa Latin của MV cũng góp phần mang lại sức hút. Những ngôi nhà ven biển Nam Mỹ, vũ điệu đường phố, tranh tường graffiti... trong các khung hình toát lên sự phóng khoáng, cởi mở của đất nước Puerto Rico. Theo tờ Un Nuevo Dia, lượng du khách nước ngoài tới Puerto Rico tăng 45% kể từ khi Despacito "làm mưa làm gió" trong làng nhạc thế giới.

Chủ tịch mảng nhạc Latin của Sony - Nir Seroussi - đánh giá: "Despacito là cái tát cho những ai không tin tưởng nhạc Latin có thể trở thành hiện tượng toàn cầu".

* Madilyn Bailey và Leroy Sanchez cover "Despacito"

Vĩ Thanh