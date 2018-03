Đêm trao giải Cống hiến tôn vinh Y Moan

Chàng Đam San của Tây Nguyên được trao Kỷ niệm chương của giải Cống hiến vì những đóng góp trong suốt sự nghiệp ca hát hơn 35 năm qua. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Minh Ngẫu, sẽ có mặt trong đêm trao giải để thay chồng đón nhận vinh dự này. Trong phần tôn vinh Y Moan, Ban tổ chức sẽ phát đoạn phim điểm lại những hình ảnh đáng nhớ trong liveshow duy nhất của cuộc đời ông, đêm diễn “Ngọn lửa cao nguyên” tại Hà Nội tháng 8/2010.

Nghệ sĩ Y Moan (giữa) cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường (trái) và con trai Y Vol trong đêm nhạc “Ngọn lửa cao nguyên” tháng 8/2010.

Đêm nhạc “Ngọn lửa cao nguyên” cũng là một trong những đề cử của hạng mục Chương trình của năm tại giải Cống hiến, bên cạnh Sao mai Điểm hẹn, Vietnam Idol, liveshow “Yêu” của Thanh Lam - Tùng Dương và buổi hòa nhạc “Điều còn mãi”. Mặc dù vậy, bản thân Y Moan không được đề cử cá nhân tại giải.

“Ngọn lửa cao nguyên” là buổi diễn quy tụ những người bạn, đồng nghiệp thân thiết của Y Moan như nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, ca sĩ Siu Black, Mỹ Linh, Phương Thanh, các con trai ông Y Vol và Y Garia. Liveshow đã mang “ngọn lửa Tây Nguyên” bùng cháy trên sân khấu Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng những khán giả yêu mến giọng ca Y Moan.

“Ngọn lửa cao nguyên” tràn đầy hy vọng thắng giải tại Cống hiến năm nay bởi đêm nhạc mang lại nhiều cảm xúc cùng sự có mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Vào tháng 9/2010, Y Moan được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trong đêm trao giải Cống hiến, các gương mặt được đề cử như Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh, Tùng Dương, Thái Thùy Linh, Tấn Minh… cũng sẽ biểu diễn trên sân khấu. Đức Tuấn, Tùng Dương, Nguyên Thảo và Nguyễn Hải Phong sẽ phối hợp trong ca khúc Tháng tư về, trong khi Uyên Linh quen thuộc với Take me to the river.

Giải Cống hiến là giải thưởng do gần 100 phóng viên văn hóa, nghệ thuật trong nước bầu chọn nhằm tôn vinh các nghệ sĩ và những hoạt động âm nhạc nổi bật trong năm.

Bài và ảnh: Pham Mi Ly