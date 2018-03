Đêm nhạc 'Vui ca - Sing for Joy' truyền tải thông điệp về niềm tin

Giao lưu âm nhạc 'Vòng tay bè bạn' Việt - Hàn / Hợp xướng Sol Art biểu diễn tại Malta

Chương trình nhằm gây quỹ từ thiện thuộc dự án giáo dục "Dàn hợp xướng và giao hưởng kỳ diệu", chủ đề "Niềm hy vọng", thu hút hơn 350 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế thuộc tám dàn hợp xướng. Các nghệ sĩ sẽ trình bày các nhạc phẩm như Ravel's Bolero, You raise me up, Rudolf the red nose reindeer, When you believe, Arirang, Lý cây đa... Ngoài ra, chương trình có sự kết hợp của dàn nhạc cụ dân tộc Việt Nam với những ca khúc mang âm hưởng acapella.

Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ diệu là một trong tám nhóm tham gia đêm diễn.

Theo nghệ sĩ piano Trang Trịnh - thành viên ban tổ chức, đêm diễn truyền thông điệp về niềm hy vọng, khắc họa vẻ đẹp âm nhạc thông qua ước mơ của mỗi cá nhân trong dàn hợp xướng.

"Vui ca - Sing for Joy" sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 2/12 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Giá vé dao động từ 250.000 - 500.000 đồng. Theo ban tổ chức, toàn bộ lợi nhuận được dùng để trang trải kinh phí hoạt động cho dự án thiện nguyện.

Tháng 11/2015, đêm nhạc được tổ chức lần đầu tiên trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội) với sự tham gia của 233 nghệ sĩ. Kết thúc chương trình, hình ảnh ca sĩ đến từ 15 quốc gia cùng nắm tay hát vang ca khúc Heal the world gây ấn tượng sâu đậm với khán giả thủ đô.

"Dàn hợp xướng và giao hưởng kỳ diệu" do vợ chồng nghệ sĩ opera Park Sung Min và nghệ sĩ piano Trang Trịnh thành lập năm 2013. Dự án giáo dục âm nhạc miễn phí này nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội với mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

