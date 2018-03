Đêm nhạc Sandra thu hút khán giả nam

Sandra sẽ đến Việt Nam biểu diễn cùng Bad Boys Blue / Sandra: 'Tôi tự tin mình được đón nhận ở Hà Nội'

Đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra Live in Concert sẽ diễn ra tại Hà Nội tối 11/3. Đại diện ban tổ chức cho biết suốt khoảng hai tháng bán vé, họ nhận thấy đa số khán giả quan tâm tới đêm nhạc là nam giới. Ngoài ra, một lượng không nhỏ khán giả nữ mua vé để tặng chồng.

'Everlasting Love' - Sandra

Chị Lan Hương (35 tuổi) chia sẻ: "Chồng tôi là fan của Sandra từ khi còn là sinh viên. Thuở mới hẹn hò, tôi đã được nghe rất nhiều cuốn băng cassette của anh ấy với những ca khúc như In the Heat of the Night hay Everlasting Love. Tôi quyết định mua một cặp vé để cùng chồng đi thưởng thức giọng ca thần tượng thập niên 1980".

Khi biết thông tin đêm nhạc của mình và Bad Boys Blue thu hút đa phần khán giả nam, Sandra đã thốt lên với ban tổ chức: "Thật thú vị". Nữ ca sĩ quyết định sẽ tới Việt Nam sớm hơn dự kiến để làm quen với thời tiết và tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Với gương mặt quyến rũ cùng mái tóc xoăn "xù mì" là xu hướng một thời, Sandra chinh phục đông đảo khán giả Âu, Á qua những bài hát như Little Girl, In the Heat of the Night, Hiroshima, Maria Magdalena... Với 30 triệu đĩa hát từng được bán ra, Sandra được coi là nữ ca sĩ nhạc Pop người Đức thành công nhất mọi thời đại.

Sandra được nhiều chàng trai Việt Nam say mê vào những năm 1980.

Tại Việt Nam, giọng ca nữ sexy thập niên 1980 có nhiều fan ở thế hệ 7x và nửa đầu 8x. Những bức ảnh chân dung của cô từng được nhiều thanh niên Việt Nam treo trong phòng từ ba thập kỷ trước.

Sandra bắt đầu tham gia ca hát từ năm 1975, khi mới 13 tuổi. Đến nay ở tuổi 54, nữ ca sĩ vẫn miệt mài lưu diễn khắp châu Âu. Album thứ 10 trong sự nghiệp của cô - Stay in Touch - được phát hành năm 2012. Năm 2016, Sandra tung ra album tổng hợp các ca khúc thành công nhất.

Bad Boys Blue và Sandra là hai nghệ sĩ quốc tế đầu tiên trình diễn tại Việt Nam năm 2017. Năm ngoái, khán giả từng chào đón nhiều nhóm nhạc, ca sĩ huyền thoại một thời như Boney M, Chris Norman (nhóm Smokie), nhóm Scorpions hay Thomas Anders (nhóm Modern Talking).

Thanh Mai