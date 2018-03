Đêm nhạc của Sandra tại Hà Nội bị hủy

Sandra: 'Tôi tự tin mình được đón nhận ở Hà Nội' / Sandra - thần tượng của thời nghe nhạc qua băng cassette

Ông Nguyễn Thùy Dương - đại diện ban tổ chức - cho biết ban đầu, dù thiếu Bad Boys Blue, nhà sản xuất đã nỗ lực để tiếp tục tổ chức đêm nhạc nhằm đáp ứng mong đợi của khán giả đã mua vé. Tuy vậy, cuối cùng, họ hoãn chương trình vào ngày 11/3 vì sợ liveshow sẽ bị thiếu cảm xúc và chờ đến khi ca sĩ John McInerney bình phục.

Đến nay, hơn 3.000 khán giả đã mua vé đến xem chương trình. Ban tổ chức gọi điện để xin lỗi họ và hoàn tiền vé. "Dù tổn thất của việc tạm dừng show ở thời điểm này lớn hơn nhiều so với việc tiếp tục tổ chức, chúng tôi vẫn quyết định như vậy vì trân trọng cảm xúc của khán giả", ông Dương nói thêm.

*Video: Sandra hát "In The Heat Of The Night"

Sandra hát "In The Heat Of The Night"

Trước đó, khi nghe tin ca sĩ chính của Bad Boys Blue - John McInerney - bị tai nạn và không thể đến Việt Nam biểu diễn, ca sĩ Sandra đã chia sẻ sự tiếc nuối với người đồng nghiệp. Sandra chủ động đề nghị với nhà sản xuất là không tăng cát-xê, trong khi thời lượng biểu diễn của chị trong chương trình tăng lên gấp đôi so với ban đầu.

Trước đó, tin John McInerney bị tai nạn vào đầu tháng ba khiến nhiều khán giả hoang mang. Một số chia sẻ sự hụt hẫng khi liveshow thiếu đi nhóm nhạc huyền thoại Bad Boys Blue.

* Video: Ca khúc bất hủ của nhóm Bad Boys Blue

Ca khúc bất hủ của nhóm Bad Boys Blue Hôm 3/3, trên đường di chuyển từ Novosibirsk tới Tomsk (Nga) để chuẩn bị cho đêm nhạc ngày 5/3 tại Tomsk, xe chở ban nhạc Bad Boys Blue bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng trong điều kiện trời mưa, tuyết dày và đường trơn. Toàn bộ ban nhạc và lái xe đều bị thương. Trong đó, nam ca sĩ chính - John McInerney - bị chấn thương nặng nhất do anh ngồi phía ghế phải, là khu vực xe bị đâm trực diện với một cú va chạm mạnh. Đội cứu hộ đã kịp thời cưa xe, đưa được John ra ngoài và chuyển đến bệnh viện tại Tomsk để phẫu thuật phần xương đùi bị gãy.

Trước khi được phẫu thuật, dù rất đau đớn, John đã trực tiếp gọi điện cho ban tổ chức tại Việt Nam để xin lỗi khán giả vì sự cố. Sau đó, nam ca sĩ đã được đưa về nhà tại Warsaw (Ba Lan) để bác sĩ riêng theo dõi và tiếp tục điều trị.

Đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra nằm trong chuỗi Legend Concert với ekip thực hiện là những chuyên gia hàng đầu nước Đức từng thực hiện đêm nhạc Boney M, Chris Norman, Thomas Anders của Modern Talking tại Việt Nam.

Chiếc xe của ca sĩ chính nhóm Bad Boys Blue bị hỏng nặng nề sau vụ tai nạn.

Sandra Ann Lauer sinh tại Saarbrücken, Đức. Chị mang hai dòng máu Pháp - Đức và có nhan sắc quyến rũ. Con đường âm nhạc của Sandra thăng hoa sau khi kết hôn và chuyển đến Munich để theo đuổi sự nghiệp solo. Ca khúc (I'll Never Be) Maria Magdalena của chị liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trên 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Album đầu tay của Sandra có tên The Long Play đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng ở quê nhà nữ ca sĩ.

Ca sĩ Sandra từng là ca sĩ thần tượng của nhiều chàng trai thuộc thế hệ 7X, 8X tại Việt Nam.

Bad Boys Blue là ban nhạc pop và disco được thành lập ở thành phố Koln (Đức) năm 1984. Các thành viên sáng lập gồm John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (ca sĩ chính, người Jamaica), Andrew Thomas (người Mỹ). Các "chàng trai hư" nổi tiếng từ thập niên 1980 với loạt bài hát như You're Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat Sunday Girl, Pretty Young Girl, Come Back And Stay, Blue Moon hay Lady in Black.

Từ 2008, Bad Boys Blue thay đổi đáng kể về nhân sự. Herbert McCoy rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo. Sau đó, Kevin McCoy trở thành ca sĩ chính và nhóm kết nạp thêm thành viên mới là Jeremy Cummins. Năm 2009, Andrew Thomas qua đời tại Koln ở tuổi 63. John McInerney là thành viên sáng lập duy nhất còn lại của Bad Boys Blue.

Thanh Mai