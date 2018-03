Đêm Kpop hủy vé thừa chứ không cho vào tự do

HyunA hát ‘Gangnam Style’, SNSD mặc áo dài Việt

Đại nhạc hội Kpop tổ chức tối 29/11 với sự tham gia của 17 nghệ sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc ở sân Mỹ Đình, Hà Nội đã phát ra 50.000 vé. Ba ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, Ban tổ chức tuyên bố không cho khán giả không vé vào sân xem tự do khi bắt đầu như một số chương trình trước đây. Quan điểm này cũng đã được đài MBC phía Hàn Quốc đồng thuận.

Đại nhạc hội Kpop sẽ làm công tác an ninh triệt để nhằm ngăn chặn các khán giả đi "chui". Ảnh: Tâm Kem.

Hôm 26/11, chiếc xe ghi hình Đại nhạc hội đã được chuyển tới sân Mỹ Đình. Chiếc xe trị giá 3 triệu USD được di chuyển từ cảng Pusan (Hàn Quốc) sang Việt Nam bằng đường biển. Đài MBC mong muốn với thiết bị này sẽ đem tới cho khán giả những hình ảnh có chất lượng tốt nhất. Ngoài 8 máy quay HD, đêm nhạc còn được ghi hình bằng những camera trực thăng.

Việc lắp ráp sân khấu và chuẩn bị âm thanh được thực hiện trong một tuần nay và dự kiến tới 27/11 sẽ hoàn tất. Ông Lê Ngọc Dương, đại diện Ban tổ chức, tiết lộ: “Việc thử thiết bị và tính toán đến trước show diễn là vô cùng cần thiết để chương trình không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến một không gian âm nhạc đã tai, sướng mắt cho fan thực sự và mong muốn khán giả được thưởng thức âm nhạc theo chuẩn quốc tế”.

Sân khấu đêm nhạc đã được dựng xong phần khung. Ảnh: Tâm Kem.

Cuối tuần qua, cộng đồng người hâm mộ của hai trong số những nghệ sĩ, nhóm nhạc được chờ đón nhất lần này là Dong Bang Shin Ki và SNSD đã khuấy động đường phố Hà Nội. 8h sáng chủ nhật 25/11, Sone (tên Fanclub của SNSD) tụ tập ở vườn hoa gần Nhà hát Lớn với đồng phục áo thun, mũ có màu hồng đặc trưng.

Khoảng 200 người cùng nhau đạp xe để mừng 9 cô gái SNSD trở lại Việt Nam. Từ khi biết tin SNSD xuất hiện trên sân khấu Kpop Festival 2012, diễn đàn lớn nhất của nhóm tại VN đã lên kế hoạch nhảy flashmob và đạp xe, nhằm giới thiệu hình ảnh của thần tượng đến những người khác. Những fan "cuồng" của SNSD còn dự định bơm 2.000 trái bóng bay màu hồng để thả trong đêm nhạc.

Các fan của SNSD hồng rực cả một đoạn đường Hà Nội hôm 25/11. Ảnh: Tâm Kem.

Trong khi đó vào chiều 25/11, Cass (cộng đồng fan của Dong Bang Shin Ki) tổ chức buổi biểu diễn vũ đạo đường phố và cover phong cách của hai chàng trai Yunho và Changmin. Rất nhiều ca khúc quen thuộc của DBSK như Keep Your Head Down, Catch Me hay các bản Hit cũ thời nhóm vẫn còn 5 thành viên như Mirotic, Purple Line... lần lượt được trình diễn.

Đại nhạc hội Kpop tổ chức lúc 19h30 ngày 29/11 tại sân Mỹ Đình với sự tham gia của 17 nhóm nhạc, nghệ sĩ Hàn Quốc bao gồm Dong Bang Shin Ki, SNSD, B.A.P., T-ara, Kara, Son Dam Bi, miss A, FT Island, Teen TOP, Infinitive, HyunA, Beast, Sistar, Ailee, B1A4, FIESTA và CHAOS. Hai nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn mở màn là Thanh Lam và Tấn Minh.

Nguyên Minh