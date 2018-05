Hãng Fox buộc Ryan Reynolds bỏ câu đùa trong 'Deadpool 2'

Ryan Reynolds đeo mặt nạ kỳ lân, khoác áo choàng bạc, hát ca khúc Tomorrow trong vở nhạc kịch Annie. Kết thúc tiết mục, anh nhanh chóng tháo mặt nạ. Dàn giám khảo, khán giả trong chương trình kinh ngạc khi phát hiện ra tài tử Hollywood. Nhiều người nhanh chóng lấy điện thoại chụp thần tượng.

* Ryan Reynolds hát "Tomorrow"

'Deadpool' Ryan Reynolds gây sốt khi thi hát ở Hàn Quốc

Trong phần giao lưu, Ryan Reynolds gửi lời xin lỗi tới khán giả vì màn thể hiện. Diễn viên cho rằng giọng hát của anh chưa thực sự xuất sắc. "Tôi chưa bao giờ hát trên sân khấu, trước mặt mọi người. Tôi nằm trong top 5 giọng ca tệ nhất hành tinh", Ryan nói. Dàn giám khảo nhanh chóng phủ nhận và dành tặng anh nhiều lời khen có cánh. Ryan hài hước đùa rằng mặt nạ và áo choàng kỳ lân dễ mặc hơn trang phục của Deadpool.

* Khán giả, khách mời ngỡ ngàng khi nhận ra Ryan Reynolds

Khán giả ngỡ ngàng khi Ryan Reynolds thi hát

Tài tử cũng tiết lộ ngay cả bà xã - minh tinh Blake Lively - cũng không biết anh tham gia chương trình. Anh nhận được nhiều lời mời của các đài truyền hình Hàn Quốc nhưng quyết định chọn King of Mask Singer.

Nam diễn viên Ryan Reynolds.

Sau một ngày, video tiết mục biểu diễn của Ryan Reynolds đạt hơn một triệu lượt xem trên Youtube. Clip được chia sẻ nhiều trên Twitter, Instagram. Các fan bày tỏ họ thích thú với giọng hát của tài tử Deadpool.

Ryan Reynolds sinh năm 1976 ở Canada. Anh đóng phim từ những năm 1990 và nổi tiếng nhất với vai chính trong phim Deadpool (2006). Tài tử sắp tái xuất trong Deadpool 2, dự kiến khởi chiếu ngày 18/5. Ryan Reynolds từng kết hôn với Scarlett Johansson và chia tay năm 2011. Năm 2012, nam diễn viên đi bước nữa với Blake Lively.

The King of Mask Singer là cuộc thi hát do đài MBC (Hàn Quốc) tổ chức, phát sóng lần đầu năm 2015. Trong lúc biểu diễn, thí sinh đeo mặt nạ để giấu danh tính. Chương trình chọn người chiến thắng bằng hình thức đấu loại trực tiếp theo cặp qua các vòng.

Hà Thu