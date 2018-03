'Đế chế Michael Jackson' vẫn mạnh sau khi danh ca qua đời

10 bài hát nổi tiếng của Michael Jackson / Con trai Michael Jackson bảnh bao trên thảm đỏ

5 năm qua đi nhưng với nhiều người hâm mộ, Michael Jackson dường như vẫn sống. Tháng trước, tại lễ trao giải Billboard Music 2014 ở Las Vegas, Mỹ, ngôi sao ca nhạc "tái sinh" trên sân khấu nhờ công nghệ hologram (chiếu hình ảnh ảo nhưng mang lại cảm giác như người thật). Không ít khán giả đã sởn gai ốc, như được xem một Michael bằng xương bằng thịt vừa hát vừa nhảy moonwalk ca khúc Slave to the Rhythm. Đây là ca khúc chưa từng phát hành, được danh ca thu âm năm 1991 và được làm mới trong album vừa ra mắt có tên "Xscape".

"Xscape" được tung ra hồi tháng 5, lập tức vươn lên vị trí thứ hai trên một bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Mỹ. Đây là album thứ hai sau cái chết của ngôi sao ca nhạc, trước đó là album "Michael" phát hành năm 2010. Việc phát hành các đĩa nhạc của Michael sẽ chưa dừng lại, bởi ngay sau danh ca qua đời, hãng thu âm Sony và các đại diện của nam ca sĩ đã ký một hợp đồng thu âm được cho là trị giá hơn 200 triệu, lần lượt phát hành 7 album trong vòng 10 năm dựa trên những di sản âm nhạc chưa từng công bố của Michael.

Những người quản lý di sản của Michael cũng ký hợp đồng với gánh xiếc nổi tiếng Cirque du Soleil. Họ đã có hơn 500 buổi diễn trên khắp thế giới với những màn biểu diễn dựa trên nền âm nhạc của nam ca sĩ.

Ngoài ra, một trong những nguồn thu lớn nhất của Michael Jackson sau khi qua đời đến từ bộ phim This Is It, gồm những thước phim ghi lại quá trình luyện tập của Michael cho tour diễn cuối cùng nhưng chưa được diễn ra. Bộ phim thu về 200 triệu USD trên toàn thế giới.

Michael Jackson trình diễn ở Pasadena tháng 2/1993. Ảnh: AP.

Trong một cuốn sách mới xuất bản đầu tháng 6 của Zack Greenburg viết về đế chế kinh doanh của Michael Jackson, có tên "Michael Jackson, Inc.: The Rise, Fall, and Rebirth of a Billion-Dollar Empire", tác giả nhận định: "5 năm sau cái chết, Michael Jackson vẫn đang hái ra tiền, hơn cả những gì anh ấy có từ khi bắt đầu sự nghiệp. Nếu bạn nhìn vào các con số, nó thực sự đạt tới hơn 700 triệu USD trong 5 năm".

"Bất kể linh hồn Michael Jackson đang trú ngụ ở đâu, có một điều chắc chắn: Đế chế Michael Jackson vẫn tồn tại và vững mạnh", Zack Greenburg nói trong cuốn sách.

Michael Jackson vẫn hiện diện cùng gia đình

5 năm vắng bóng Michael, cuộc sống của các con ông đã nhiều thay đổi. Prince hiện 17 tuổi, Paris 16 tuổi, và Blanket 12 tuổi. Thay vì sống trong biệt thự thuê nơi bố qua đời ngày 25/6/2005, những đứa trẻ của Michael về sống với bà nội trong một ngôi nhà trên đỉnh đồi thuộc khu vực Calabasas, Mỹ gần nhà của Kardashian, Britney Spears và nhiều gia đình nổi tiếng khác.

Michael dù không tồn tại vẫn là bóng cả bên cạnh các con trong cuộc sống. Một phần nguồn thu nhập của nam ca sĩ sau khi chết dành để nuôi ba đứa trẻ và mẹ ông. Trong đó có việc chi trả học phí cho Prince, Paris và Blanket tại các trường học tư, thuê gia sư, đầu bếp, vệ sĩ riêng và tổ chức các kỳ nghỉ cho gia đình...

"Ưu tiên hàng đầu của Michael là các con, không phải sức khỏe hay sự nổi tiếng. Anh ấy muốn chúng được giáo dục tốt nhất có thể", Tom Mesereau - luật sư từng giúp Michael thắng kiện vụ bị tố lạm dụng tình dục trẻ em khi còn sống - nói.

Các con Michael đã trưởng thành và tự tin hơn nhiều trong cuộc sống.

Cuộc sống của những thành viên trong gia đình dần bình ổn trở lại sau những biến cố lớn.

Tháng 6 năm ngoái, con gái của ngôi sao - Paris Jackson - tìm đến cái chết bằng cách cứa cổ tay và uống 20 viên thuốc Motrin. Cô bé may mắn được cứu sống và phải theo học một ngôi trường nhằm phục hồi tâm lý. TJ Jackson - anh họ cũng là người giám hộ các con Michael - cho biết, cô bé đã ổn dù không tiết lộ rõ tình hình của Paris.

Con trai cả của Michael, Prince, vẫn thích thú theo đuổi sự nghiệp sản xuất phim. Khi còn nhỏ, cậu thường cùng bố xem nhiều bộ phim, nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật thứ bảy. Mới đây, Prince xuất hiện bảnh bao tại một buổi ra mắt phim ở Hollywood, cho thấy cậu đã sẵn sàng với một cuộc sống độc lập và theo đuổi sự nghiệp của mình.

Anh họ TJ Jackson cho biết, cậu út Blanket được học karate và chờ để học bơi trong mùa hè.

Cuộc sống của họ dường như đã tốt đẹp hơn khi vắng Michael. Dù vậy, người đại diện của gia đình nói: "Họ nhớ Michael rất nhiều".

