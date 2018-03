Danh cầm Nhật biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

'Bông hồng violin Nhật Bản' trở lại Việt Nam diễn sau hơn 7 năm / Hòa nhạc cổ điển chào năm mới

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, các nghệ sĩ sẽ gửi đến công chúng các màn diễn như Candide Overture của nhà soạn nhạc Mỹ Leonard Bernstein, Jazz pizzicato và Waltzing cat của Leroy Anderson, American in Paris của George Gershwin.

Chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh. Ông sẽ gửi tới khán giả tác phẩm Rhapsody In Blue do George Gershwin soạn nhạc và Take the a train của nghệ sĩ Jazz huyền thoại người Mỹ Duke Ellington.

Nghệ sĩ Yamashita Yosuke.

Nghệ sĩ Yamashita Yosuke là tên tuổi quen thuộc của các sân khấu âm nhạc quốc tế và các liên hoan nhạc Jazz. Ông sinh năm 1942 tại Nhật Bản. Năm 1973, nghệ sĩ từng gây chú ý khi chơi đàn piano đang cháy trong đoạn phim ngắn Burning Piano của Kiyoshi Awazu. Yamashita Yosuke từng song tấu cùng nghệ sĩ Jazz đương đại hàng đầu của Mỹ - Cecil Taylor - vào năm 2007 trong một chương trình. Sau đó, tên tuổi của ông luôn được so sánh với Cecil Taylor.

* Yamashita Yosuke biểu diễn 'Parisian Thoroughfare'

'Parisian Thoroughfare' - Yamashita Yosuke

Đức Trí