Danh ca ‘A Whole New World’ tới Việt Nam biểu diễn

Tình khúc lãng mạn trong các bộ phim nổi tiếng / Những bản tình ca bất hủ cho Lễ Tình nhân

Hôm 11/5, nhà sản xuất của chương trình In the Spotlight công bố thông tin mời danh ca Peabo Bryson đến Việt Nam biểu diễn. Peabo Bryson là giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là giai đoạn thập niên 1970 – 1980.

Danh ca da màu Peabo Bryson.

Ba bản tình ca nổi tiếng nhất của ông phải kể đến A Whole New World (hát cùng Regina Belle) trong phim hoạt hình Aladdin, Tonight I Celebrate My Love for You (hát cùng Roberta Flack) và Beauty and the Beast (hát cùng Celine Dion) trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Trong số này, cả A Whole New World và Beauty and the Beast đều từng giành tượng vàng Oscar dành cho “Bài hát trong phim hay nhất” và giải Grammy.

Peabo Bryson sẽ biểu diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào tối 12/9 và Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) vào tối 18/9. Đồng đạo diễn của cả hai đêm nhạc In the Spotlight này là Dwight Watkins và nhạc sĩ Hồng Kiên.

Peabo Bryson là tiêu điểm của chương trình In the Spotlight vào tháng 9.

Với format của chuỗi chương trình In the Spotlight, đêm nhạc Peabo Bryson sẽ tôn vinh sự nghiệp và cá tính âm nhạc của nghệ sĩ người Mỹ, kết hợp giữa nam danh ca với các ca sĩ Việt Nam. Đây là một thách thức lớn đối với nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc nghệ thuật của chương trình. Anh cho biết việc tìm được tiếng nói chung giữa các nhạc sĩ và luyện tập cho chương trình sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn so với các show trước đây.

“Chúng tôi coi đây là một cơ hội hiếm có để giao lưu, học hỏi với các nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật của chương trình và nâng cao chuyên môn của chính bản thân tôi. Tôi cũng dự kiến đưa một số ca khúc Việt Nam vào chương trình, đặt ngang hàng cùng các tác phẩm tình ca quốc tế bất hủ. Hy vọng với những nỗ lực của chúng tôi, chương trình sẽ được đông đảo khán giả đón nhận”, Hồng Kiên chia sẻ.

Tối 12/5, êkíp In the Spotlight sẽ tới thủ đô Manila, Philippines để gặp gỡ Peabo Bryson cùng êkíp của ông để bàn bạc về hai đêm nhạc tại Việt Nam.

Song ca nổi tiếng một thời - Roberta Flack và Peabo Bryson - với bản tình ca "Tonight I Celebrate My Love for You".

Peabo Bryson sinh năm 1951, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ cuối thập niên 1970. Phong cách tiêu biểu của ông là Soft-rock Ballads và những bản tình ca hát chung với ca sĩ nữ. Chất giọng trầm ấm của ông đã làm say đắm nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc trên khắp thế giới. Ngoài ba bản hit đình đám, Peabo Bryson còn có những bản tình ca được yêu thích không kém là By the Time This Night is Over, Without You hay What You Won’t Do for Love.

Nguyên Minh