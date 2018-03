‘Dancing Queen’, phụ nữ sinh ra đã là một nữ hoàng

10 bộ phim hay dành cho phái đẹp / Thời vàng son của ban nhạc ABBA

ABBA là ban nhạc lừng danh đến từ Thụy Điển, gồm bốn thành viên Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad (Frida). Đây thực sự là một ban nhạc huyền thoại với số lượng tiêu thụ gần 370 triệu đĩa cho đến nay và mỗi năm con số này lại tăng lên từ 2 đến 4 triệu đĩa.

Nhóm nhạc huyền thoại ABBA.

Ra mắt khán giả vào năm 1976, Dancing Queen được coi là bài hát tiêu biểu nhất, đậm “chất” ABBA nhất. Đây là bài hát duy nhất của nhóm vươn lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ đồng thời giành vị trí số một tại ít nhất 13 quốc gia khác. Ngay khi được phát hành, Dancing Queen khuynh đảo và làm mưa làm gió mọi bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Nhạc phẩm này cũng được coi là một trong những bài hát thành công nhất của thập niên 1970 và thường được các nhà phê bình uy tín xếp vào danh sách những bài hát vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc.

MV của bài hát lấy bối cảnh ở một vũ trường. Những ngón tay của Benny khẽ miết lên phím đàn, nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu nhún nhảy và xoay vòng. Trên sân khấu, hai “nữ hoàng khiêu vũ” Frida và Agnetha bắt đầu hòa chung điệu hát. Giọng trầm, tròn đầy của Frida kết hợp hoàn hảo với chất giọng trong trẻo cao vút của Agnetha, tạo nên một sự phối hợp tuyệt vời.

You can dance, you can jive, having the time of your life

See that girl, watch that scene, diggin’ the dancing queen

Bạn có thể khiêu vũ, nhảy điệu jive, tận hưởng cuộc sống của mình

Nhìn cô gái ấy mà xem, nhìn cô ấy nhảy, nữ hoàng khiêu vũ đang mê say

Mở đầu bài hát đã là một lời khẳng định: “Bạn có thể làm tất cả những điều bạn muốn. Hãy ca hát, hãy nhảy múa, tận hưởng cuộc sống của mình. Phụ nữ sinh ra là để xinh đẹp và hạnh phúc”. Lời ca như trầm trồ trước cảnh một cô gái đang say mê nhảy múa. Khung cảnh thật đắm say và ngoạn mục. Chính bạn cũng có thể trở thành cô gái đó. Mọi phụ nữ đều xinh đẹp theo cách của riêng mình.

"Dancing Queen" là một trong những bài hát đáng nhớ nhất của nhóm.

Lời ca từ sôi nổi bỗng chuyển sang giọng thủ thỉ kể chuyện nghe thật gợi cảm:

Friday night and the lights are low

Looking out for the place to go

Where they play the right music, getting in the swing

You come in to look for a king

Tối thứ sáu và ánh đèn mờ ảo

Bạn kiếm một nơi để đi

Nơi họ chơi thứ nhạc bạn thích và bạn có thể nhún nhảy

Bạn bước vào tìm kiếm một Ông hoàng khiêu vũ

Tại sao bạn lại phải chịu ngồi yên chờ người khác mang hạnh phúc đến cho mình? Cô gái trong bài hát chẳng bao giờ chịu chờ đợi như thế. Một phụ nữ hiện đại là người tự biết cách tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Cô gái trong bài hát tiến vào vũ trường một cách tự tin trong tư thế của người đi chinh phục và sẽ giành chiến thắng.

Benny khẳng định rằng trong quá trình thu âm, họ luôn biết Dancing Queen sẽ là một thành công lớn. Lần đầu tiên Benny cho Frida, vị hôn phu tương lai của anh nghe bản thu âm thử, Frida đã xúc động trào nước mắt. Cô cũng từng thổ lộ rằng Dancing Queen là bài hát yêu thích nhất của mình. Agnetha, “linh hồn” của ban nhạc cũng từng trả lời trên một chương trình truyền hình: “Thật khó để biết bài hát nào rồi sẽ thành hit. Nhưng Dancing Queen là ngoại lệ. Tất cả chúng tôi đều biết rằng bài hát này rồi sẽ thật vĩ đại”.

Dancing Queen là bài hát mang lại tự tin cho mọi phụ nữ. Nằm sâu bên trong mỗi người nữ luôn là một nữ hoàng cần được đánh thức. Đừng bao giờ để những chuyện buồn phiền, những lo toan hàng ngày che khuất những điều đẹp đẽ bên trong của bạn. Đừng bao giờ quên rằng mục đích cuối cùng của cuộc đời này là sống một cách thật đủ đầy và hạnh phúc “having the time of your life” – tận hưởng từng phút giây trong cuộc đời ngắn ngủi này.

You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen

Dancing queen, feel the beat from the tambourine”

Bạn là Nữ hoàng khiêu vũ, trẻ trung và ngọt ngào, mới 17 tuổi

Nữ hoàng khiêu vũ, cảm nhận được từng nhịp trống tambourine

You're a teaser, you turn 'em on

Leave them burning and then you're gone

Bạn là một bí ẩn, khiến đàn ông phát cuồng

Bỏ mặc họ khát khao, bạn biến mất

Lời ca của Dancing Queen thật mạnh mẽ với những khẳng định chắc nịch: “Bạn là nữ hoàng khiêu vũ”, “Bạn là một bí ẩn”. ABBA đã chỉ đích danh “bạn”, chính “bạn” chứ không phải ai khác làm chủ cuộc chơi và giành chiến thắng. Bạn không bao giờ phải khốn khổ chạy theo đàn ông, họ mới phải là người tìm đến say mê và ngưỡng mộ bạn. Chính bạn mới là người ban phát niềm vui và hạnh phúc cho họ. Dancing Queen đem lại xúc cảm lạc quan cho mọi cô gái khiến họ tự tin về chính mình. Gần như từ đầu đến cuối bài hát chỉ dùng thì hiện tại, không phải là bạn “sẽ thành” một điều gì đó tuyệt vời trong tương lai mà thực tế thì bạn “đang là” rồi.

"Dancing Queen" tôn vinh giá trị của người phụ nữ.

Giây phút phấn khích nhất của MV là khi Frida ngửa đầu ra, lắc tung mái tóc nâu sẫm ngọt ngào, hoàn toàn bị cuốn theo điệu nhạc. Mái tóc tung bay của Frida tạo nên một cảm giác cực kỳ cuồng nhiệt và hương vị tự do của tuổi trẻ.

Dancing Queen ra đời khi ABBA đang trên đỉnh cao danh vọng và đang chuếnh choáng hơi men chiến thắng. Đó là thời kỳ vàng son khi huyền thoại Thụy Điển liên tục sản xuất ra những hit thành công, Agnetha và Bjorn đang là một cặp vợ chồng hạnh phúc còn Frida và Benny vẫn say đắm bên nhau. Những ca khúc của thời kỳ này tươi sáng, tràn đầy niềm lạc quan yêu đời. Ngay cả đối với những bài hát có vẻ hoài cổ hay nuối tiếc như Fernando hay Knowing me, Knowing you cũng chứa chan niềm tin yêu, gắn bó với cuộc đời. Chất nhạc của thời kỳ này khác hẳn với những hit đượm buồn và cô đơn như Gimme, Gimme, Gimme; Happy New Year hay The Winner Takes it All sau này.

Dancing Queen là một ca khúc được sinh ra từ trong hạnh phúc và nhằm tôn vinh hạnh phúc. Đó là một món quà đặc biệt dành riêng cho phái nữ, là một lời nhắc nhở họ rằng: “Cho dù bạn là ai, đang ở bất cứ đâu, đừng bao giờ quên rằng bạn sinh ra đã là một nữ hoàng”. Hãy quẳng gánh lo đi, hãy nhảy múa và ca hát, sống hạnh phúc đến từng giây trong cuộc đời quý giá này bởi vì bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Bằng cách ấy, Dancing Queen đã đi thẳng vào trái tim những người yêu nhạc và mãi mãi ở lại.

* MV "Dancing Queen" - ABBA * Meryl Streep hát "Dancing Queen" trong phim "Mamma Mia"

Anh Trâm