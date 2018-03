Dàn sao Việt hát chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Ca sĩ nhóm Big Bang chúc mừng đội U23 Việt Nam / Quang Hải U23 bị đồng đội trêu vì thấp hơn Hoa hậu Mỹ Linh

Sự trở về của đội tuyển Việt Nam sau khi giành huy chương bạc tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á được khán giả chào đón. Hàng loạt nghệ sĩ cũng được truyền cảm hứng để thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới.

Tấn Beo, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Hoàng Phúc, Hạnh Thúy, Trương Thế Vinh, ca sĩ Khánh Ngọc, Ngọc Luân... đã gấp rút thu âm ca khúc Niềm say mê bóng đá của nhạc sĩ Quốc An. Đây là bài hát được Quốc An viết từ nhiều năm trước. Tuy vậy, sau khi đội tuyển Việt Nam ghi thành tích ở giải vô địch U23 châu Á, anh mới công bố.

* Các nghệ sĩ hát 'Niềm say mê bóng đá'

Dàn sao Việt hát chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về

Các nghệ sĩ tập trung thu âm, ghi hình ngay trong sáng 27/1 - ngày đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết. Khi tới phòng thu, nhiều người chuẩn bị sẵn áo in quốc kỳ, một số khác vẫn còn mặc nguyên phục trang vì đang đóng phim dở.

Tiến Luật cho biết anh vừa ghi hình game show liền chạy đến nơi thu âm. "Tôi hiếm khi hát, nhất là trước đám đông. Nhưng niềm hạnh phúc và sự cảm kích lần này quá lớn lao. Tôi quyết định hát tặng các cầu thủ mà không chút ngần ngại", anh nói.

Nhạc sĩ Quốc An sinh năm 1973 tại TP HCM. Tên tuổi anh gắn liền với những sáng tác Cây đàn sinh viên, Ánh sao buồn, Hát cho người ở lại, Hát với dòng sông... Anh xuất thân là một nhạc công, sau đó theo học guitar tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Quốc An từng thành lập ban nhạc cùng nhạc sĩ Hoài An, Nhất Huy... biểu diễn cho sinh viên nhiều trường đại học. Năm 2002, anh là một trong 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất tại giải thưởng Làn sóng xanh.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn mặc áo in hình quốc kỳ để thu âm ca khúc mừng chiến thắng U23 Việt Nam.

Phạm Anh Duy, Rocker Nguyễn, Jay Quân và 1Dee cũng thể hiện ca khúc Về nhà thôi để chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Ca khúc này là sáng tác của tác giả trẻ Vũ Duy Anh.

Vũ Duy Anh cho biết anh hoàn thành ca khúc Về nhà thôi chỉ trong một ngày bao gồm các khâu hòa âm, thu thanh, remix, mastering và thiết kế đồ họa. Bài hát là lời tâm sự của những người có cuộc sống lập nghiệp xa nhà, đặc biệt vào cuối năm hoặc cận Tết. Tất cả đều luôn thường trực nỗi nhớ gia đình, vòng tay ấm áp của cha mẹ. Ca khúc là món quà Vũ Duy Anh muốn gửi tới ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như người hâm mộ.

"Họ đã quá quả cảm rồi, về nhà thôi, nơi họ sẽ lại được sống hồn nhiên như những đứa trẻ. Một ngày thôi, cho họ được trở về với ngôi nhà thân yêu, trước khi bước tiếp vào những thử thách mới", nhạc sĩ Vũ Duy Anh chia sẻ.

* Ca khúc 'Về nhà thôi'

Đức Trí