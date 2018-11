Dàn nhạc từng đoạt giải Oscar đến Hà Nội biểu diễn ngoài trời

Buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội chiều 4/10 với sự tham gia của nhạc sĩ Quốc Trung - tổng đạo diễn chương trình, ông Gareth Davies - chủ tịch dàn nhạc London Symphony Orchestra, bà Susan - phó giám đốc chiến lược dàn nhạc, bà Elim Chan - nhạc trưởng... Chương trình sẽ diễn ra sớm một ngày so với dự kiến. Ông Quốc Trung cho biết tuy thời gian thay đổi, họ đã chủ động về mọi việc như âm thanh, ánh sáng, nghệ sĩ... nên chất lượng của buổi diễn được bảo đảm.

Nhạc trưởng Elim Chan thu hút sự chú ý của báo chí. Nhiều người băn khoăn liệu một nhạc trưởng trẻ (32 tuổi) và mang giới tính nữ có đủ khả năng chỉ huy một dàn nhạc lớn và có hàng trăm năm tuổi như London Symphony Orchestra. Elim Chan trả lời: “Dàn nhạc không bao giờ đối xử phân biệt nhạc trưởng là một phụ nữ, mà điều quan trọng chính là làm việc bằng âm nhạc. Âm nhạc cũng giống như mọi ngành, điều cuối cùng là nhìn vào kết quả công việc”.

Ông Gareth Davies - chủ tịch dàn nhạc nói thêm: “Chỉ có hai loại nhạc trưởng: giỏi và không giỏi. Và cô Elim Chan đây là một nhạc trưởng giỏi”. Ông chia sẻ thay vì sự già dặn của người nhạc trưởng già, những nốt nhạc được điều khiển bởi một người trẻ sẽ chứa đựng sự sôi nổi đầy khác biệt.

Elim Chan là người Hong Kong, đã gắn bó với London Symphony Orchestra được bốn năm. Trước đây, cô là bác sĩ nhưng tình yêu âm nhạc đã đưa đẩy cô đến với sự nghiệp nhạc trưởng. Cô là người phụ nữ đầu tiên chiến thắng cuộc thi nhạc trưởng Donatella Flick London Symphony Orchestra (LSO) Conducting Competition năm 2014.

Năm ngoái, London Symphony Orchestra cũng đến Việt Nam với một nhạc trưởng trẻ. Buổi diễn tại phố đi bộ Hồ Gươm thành công trong sự hưởng ứng nhiệt tình ngoài mong đợi của người dân. Bà Susan - phó giám đốc chiến lược, người có hơn 50 năm gắn bó với dàn nhạc - khen ngợi việc nhạc sĩ Quốc Trung mang dàn nhạc giao hưởng ra ngoài trời và thu hút được đến 60.000 khán giả. Susan nói đó là một kỳ tích và trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bà. Bà so sánh với khi biểu diễn tại Trafalgar Square - quảng trường trung tâm tại London (Anh), số lượng khán giả của họ là hơn 10.000 người.

Chương trình hòa nhạc năm nay được tăng cường về số lượng tiết mục. Dàn nhạc sẽ mở đầu với bài Tiến quân ca và sau đó là bảy tác phẩm giao hưởng kinh điển của thế giới. Ông Gareth Davies - chủ tịch dàn nhạc - nói ông sẽ không tiết lộ tên bảy bản nhạc này vì muốn nó trở thành món quà bất ngờ dành cho khán giả.

Buổi hòa nhạc nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Gần 100 nghệ sĩ tài năng và 367 loại nhạc cụ - trong đó có những thiết bị quý giá có “tuổi đời” lên tới 200 năm - sẽ tham gia trình diễn. Buổi diễn được đảm bảo về hệ thống âm thanh mang đẳng cấp của một phòng hòa nhạc chuẩn quốc tế. Khán giả tham dự trực tiếp trên phố đi bộ sẽ được thưởng thức đồ uống miễn phí từ ban tổ chức. Những khán giả ở xa có thể theo dõi truyền hình trực tiếp qua các màn hình LED 400 inch đặt tại đường Đinh Tiên Hoàng và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

London Symphony Orchestra được thành lập năm 1904, là một trong những dàn nhạc lâu đời và danh giá của thế giới. Họ từng biểu diễn phần nhạc cho nhiều bộ phim như Star Wars, Notting Hill, Harry Potter, The Danish Girl... và gần đây nhất là The Shape of Water. Phần nhạc trong bộ phim về tình yêu của chàng thủy quái do Alexandre Desplat sáng tác và London Symphony Orchestra trình diễn đã đoạt giải Oscar "Nhạc phim hay nhất”.