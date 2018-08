Cựu vũ công thoát y dẫn đầu đề cử âm nhạc MTV

MTV vừa công bố đề cử VMAs năm nay. Cardi B được đề cử "Video của năm" và "Ca khúc của năm" với Finesse, song ca với Bruno Mars. Bản hit cũng giúp cô nhận nhiều đề cử phụ như "Hợp tác xuất sắc", "Biên tập xuất sắc", "Vũ đạo xuất sắc". Bartier của Cardi B tranh giải "Ca khúc hip hop xuất sắc" trong khi Dinero cạnh tranh ở hạng mục "Hợp tác xuất sắc" và "Ca khúc Latin xuất sắc". Ngoài ra, Cardi B còn là ứng cử viên danh hiệu "Nghệ sĩ của năm" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc".

* MV "Finesse"

Cardi B sinh năm 1992. Tháng 9/2017, cô nổi lên sau khi vượt mặt "nữ hoàng rắn" Taylor Swift để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Billboard với ca khúc Bodak Yellow. Theo Google Trends, cô là một trong 10 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trong năm 2017. Năm nay, cô tiếp tục thành công với Finesse, Dinero (song ca với Beyonce, DJ Khaled)... Trước khi trở thành rapper nổi tiếng, Cardi B là vũ công thoát y.

The Carters - nghệ danh của cặp vợ chồng Beyonce, Jay Z - bám sát Cardi B với tám đề cử. APES**T tranh giải "Video của năm", "Hợp tác xuất sắc", "Ca khúc hip hop xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Hình ảnh xuất sắc", "Vũ đạo xuất sắc", "Quay phim xuất sắc", "Biên tập xuất sắc".

* MV "APES**T"

Taylor Swift vắng mặt ở các hạng mục quan trọng. Cô chỉ có ba đề cử cho ca khúc Look What You Made Me Do gồm: "Đạo diễn xuất sắc", "Kỹ xảo xuất sắc" và "Biên tập xuất sắc".

Lễ trao giải MTV Video Music Awards diễn ra lần đầu năm 1984, do kênh MTV sáng lập. Sự kiện năm nay diễn ra vào ngày 20/8 tại nhà hát Radio City Music Hall, New York (Mỹ).

Các đề cử quan trọng tại lễ trao giải VMAs 2018

Nghệ sĩ của năm

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

Ca khúc của năm

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Drake – “God's Plan”

Dua Lipa – “New Rules”

Ed Sheeran – “Perfect”

Post Malone ft. 21 Savage – “Rockstar”

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Hợp tác xuất sắc

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – “Meant to Be”

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

The Carters – “APES**T”

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – “1-800-273-8255”

N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

Nghệ sĩ đột phá trong năm

Chloe x Halle

Sigrid

Lil Xan

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

Tee Grizzley

Bishop Briggs

Grace VanderWaal

Why Don’t We

PRETTYMUCH

SZA

Kacy Hill

JKhalid

Kyle

Noah Cyrus – Republic Records

Ca khúc Pop xuất sắc

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Demi Lovato – “Sorry Not Sorry”

Ed Sheeran – “Perfect”

P!nk – “What About Us”

Shawn Mendes – “In My Blood”

Ca khúc Hip hop xuất sắc

Cardi B ft. 21 Savage – “Bartier Cardi”

The Carters – “APES**T”

Drake – “God's Plan”

J. Cole – “ATM”

Migos ft. Drake – “Walk It Talk It”

Nicki Minaj – “Chun-Li”

Ca khúc Latin xuất sắc

Daddy Yankee – “Dura”

J Balvin, Willy William – “Mi Gente”

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

Luis Fonsi, Demi Lovato – “Échame La Culpa”

Maluma – “Felices los 4”

Shakira ft. Maluma – “Chantaje”

Ca khúc Dance xuất sắc

Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

Calvin Harris & Dua Lipa – “One Kiss”

The Chainsmokers – “Everybody Hates Me”

David Guetta & Sia – “Flames”

Marshmello ft. Khalid – “Silence”

Zedd & Liam Payne – “Get Low (Street Video)”

Ca khúc Rock xuất sắc

Fall Out Boy – “Champion”

Foo Fighters – “The Sky Is A Neighborhood”

Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

Linkin Park – “One More Light”

Panic! At The Disco – “Say Amen (Saturday Night)”

Thirty Seconds to Mars – “Walk On Water”