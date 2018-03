Cựu thủ lĩnh Westlife trở lại Việt Nam biểu diễn

Shane của Westlife trở lại Việt Nam biểu diễn / Sao Westlife không mua nổi đồ chơi cho con vì phá sản

Trong đêm diễn tại sân vận động Lan Anh, TP HCM vào ngày 16/7, Shane Filan trình bày những bài hát trong album mới bên cạnh các bản hit cũ của Westlife như My love, Uptown girl, You raise me up, Flying without wings.

Ca sĩ Shane Filan.

Trước giờ diễn, Shane Filan có buổi giao lưu cùng người hâm mộ vào buổi chiều. Khán giả sẽ được nghe anh chia sẻ về cuộc sống, công việc, chụp ảnh lưu niệm, ký tên.

Love always tour 2017 đánh dấu lần thứ ba Shane Filan đến Việt Nam. Trước đó, anh biểu diễn trong tour You and Me năm 2014. Shane cũng cùng ba thành viên của Westlife là Nicky, Kian, Mark biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội cuối tháng 9/2011. Kết thúc tour diễn này, Westlife tuyên bố tan rã, Shane theo đuổi sự nghiệp solo.

Nam ca sĩ ghi dấu ấn với chất giọng ấm áp. Anh cũng phát huy khả năng sáng tác với một số ca khúc: Fragile heart, Bop bop baby, I wanna grow old with you, Don't say it's too late, Love crime, Crying girl...

* Shane Filan hát "Everything to me"

Shane Filan - Everything To Me

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990 - 2000. Nhóm nhạc bắt đầu với năm thành viên: Bryan McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm.

Cái tên Westlife đi liền với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My love, You raise me up, Season in the sun… Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh.

Quỳnh Anh