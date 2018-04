Shane của Westlife trở lại Việt Nam biểu diễn

Back to You nằm trong album Love Always của Shane Filan. Bài hát mang âm hưởng Pop, là lời tự sự của Shane Filan với con gái Nicole. Trong đó, anh chia sẻ với Nicole về cảm giác day dứt, lạc lõng khi xa gia đình cùng tình yêu anh dành cho các con.

Cựu thủ lĩnh Westlife ra MV mới

"So when you feel like giving up

'Cuz I'm away too much

Thinking we're losing touch

I'll be coming back to you

I'll tell you every time

There's no need to cry

Just remember

I'm aways coming back to you..."

"Khi con cảm thấy thất vọng

Vì cha vắng nhà nhiều quá

Trăn trở rằng chúng ta đang mất dần sự kết nối

Cha sẽ trở về bên con

Cha luôn nói với con rằng

Chẳng việc gì phải khóc

Hãy luôn nhớ rằng

Cha sẽ trở về bên con..."

Trong MV, Shane Filan ở trong khách sạn một mình vì vừa lỡ chuyến bay. Ở nhà anh, cô bé Nicole trằn trọc vì nhớ bố. Cô mơ thấy bố chơi với mình. Kết thúc video, Shane đùa nghịch cùng các con trên bãi biển.

Ca sĩ Shane Filan.

Nhiều fan ca ngợi chất nhạc của Back to You ngọt ngào, phù hợp với giọng hát truyền cảm của Shane Filan. Một số khác nhận xét âm hưởng Pop Ballad của ca khúc "lỗi thời, nhạt nhòa, kém bắt tai", không phù hợp với xu hướng Pop đương đại.

Shane Filan sinh năm 1979, là giọng ca chính và thủ lĩnh Westlife - boyband đình đám thập niên 1990. Anh cũng là đồng tác giả nhiều bản hit của nhóm như Bop Bop Baby, Crying Girl... Ca khúc solo nổi bật nhất của anh là Beautiful in White, phát hành năm 2010.

Sau khi Westlife tan rã năm 2012, Shane Filan tiếp tục ca hát nhưng không thu hút nhiều sự chú ý. Anh từng phá sản vì đầu tư kinh doanh thua lỗ. Gần đây, Shane Filan tích cực hoạt động âm nhạc trở lại. Anh vừa tổ chức concert ở Surabaya và Yogyakarta (Indonesia) hồi cuối tháng 3 để quảng bá album và MV mới. Năm 2017, anh tổ chức đêm nhạc Love Always ở TP HCM.

Hà Thu