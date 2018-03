Cựu thủ lĩnh Westlife cùng khán giả Sài Gòn sống lại tuổi trẻ

Cựu thủ lĩnh Westlife trở lại Việt Nam biểu diễn

Shane Filan trở lại Việt Nam lần thứ ba với show diễn tối 16/7, mở đầu cho tour Love always.

Shane Filan trong đêm nhạc "Love always" ở TP HCM. Anh từng cùng các thành viên Westlife đến Hà Nội biểu diễn hồi tháng 10/2011, rồi tái ngộ fan ở TP HCM vào tháng 9/2014 bằng một show solo.

Đúng 20h30, sân khấu giảm ánh đèn. Những ca khúc được yêu thích một thời của Westlife như Fool again, I lay my love on you, Uptown girl... vang lên trên màn hình LED. Hàng trăm khán giả hò reo khi thấy Shane Filan bước ra sân khấu. Giọng ca sinh năm 1979 diện áo phông và quần bò, để kiểu tóc vuốt ngược quen thuộc, gương mặt không mấy thay đổi so với thời đình đám cùng bốn thành viên ban nhạc Ireland.

Cựu trưởng nhóm Westlife làm chủ sân khấu từ những phút đầu tiên. Anh khiến người hâm mộ hò reo khi hát ca khúc About you. Lúc trình diễn, anh bật cười vì thấy fan hòa giọng cùng mình. Shane Filan liên tục thốt lên đầy thích thú trước tình cảm nồng nhiệt của người Sài Gòn: "Thật tuyệt vời khi được trở lại đây. Các bạn càng 'cháy' bao nhiêu, tôi càng thấy sung bấy nhiêu".

Ca sĩ ôm hôn một fan nữ trong tiết mục giao lưu.

Vào nghề gần 30 năm, Shane Filan được biết đến như ca sĩ có chất giọng đẹp của trào lưu teen pop gây sóng gió một thời, bên cạnh những Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake... Dẫu qua thời đỉnh cao, anh vẫn giữ phong độ. Hàng loạt ca khúc đòi hỏi quãng giọng rộng, kỹ thuật giữ hơi tốt như You raise me up, This I promise you... được ca sĩ xử lý chuẩn mực.

Như nhiều giọng ca Âu Mỹ khác, Shane Filan đến Việt Nam khi tên tuổi đã giảm nhiều sức hút. Anh đang từng bước gây dựng lại sự nghiệp sau khi tuyên bố phá sản vì đầu tư nhà đất năm 2012. Tình cảm của nhiều người hâm mộ ở TP HCM dành cho giọng ca nhạc pop một thời vẫn không thay đổi. Họ chuẩn bị băng rôn vẽ tay, poster chân dung, dán sticker hình nam ca sĩ lên mặt. Nhiều khán giả 7x, 8x bỏ ra gần năm triệu đồng cho một cặp vé Vvip để được đứng ở gần khu vực sân khấu, thấy rõ thần tượng. Họ hát theo từng câu trong 15 tiết mục, từ những bản hit ban đầu của Westlife như My love, If I let you go... đến các ca khúc solo thành công của Filan như Beautiful in white, This I promise you...

* Fan hát "My love" cùng Shane Filan

Fan đồng thanh hát "My love"

Về cuối đêm nhạc, khán giả tràn lên gần sân khấu, đứng giữa lối đi chính hay ngồi bệt xuống đất. Những người ngồi bên hai cánh gà cũng đứng dậy, vẫy ánh đèn điện thoại theo từng lời ca sĩ hát. Với họ, Shane Filan nói riêng và Westlife nói chung đánh dấu một chặng đường của tuổi trẻ, của những ngày tháng họ từng ăn ngủ trong âm nhạc với bảng xếp hạng MTV Asia Hitlist, chương trình radio Quick and snow...

Khán giả vẫy tay theo lời Shane Filan hát trong đêm nhạc.

Ngồi bên cạnh vợ ở khu ghế giữa, anh Hoàng Phong (nhà ở Bình Thạnh) chia sẻ anh biết đến Shane Filan và Westlife từ đầu những năm 2000, khi còn là học sinh phổ thông. "Không nghe nhạc các anh nhiều như ngày trước, tôi vẫn theo dõi chặng đường ca hát của họ. Tôi vui vì Shane giữ được đam mê khi nhiều thành viên khác đã giải nghệ. Tôi quen được vợ cũng nhờ ca khúc Beautiful in white khi hát karaoke", anh Phong nói.

Giọng ca Soledad nỗ lực xóa nhòa khoảng cách với khán giả. Thấy một chàng trai liên tục vẫy poster tự vẽ, anh mời cậu lên sân khấu. Ca sĩ ngạc nhiên khi biết khán giả này từ Đà Nẵng vào TP HCM xem đêm nhạc. Ở tiết mục khác, anh hỏi: "Ở đây, ai là fan cuồng nhất của Shane Filan" và cười khúc khích khi thấy hàng trăm cánh tay giơ lên.

Khi mời một cô gái lên hát chung, ca sĩ ôm hôn cô, tự tay mở nắp chai nước trao cho cô thấm giọng khi cả hai song ca Flying without wings trong tiếng reo hò của mọi người. Bị fan trêu bằng cách đề nghị cởi áo khoác để hát sung hơn, anh tinh nghịch đáp: "No, I will not take off my pants" (Tôi sẽ không cởi quần đâu nhé). Anh còn không ngại nhờ khán giả cùng mình chúc mừng sinh nhật từ xa cho một người bạn qua video call.

Khi Shane Filan hát xong ca khúc cuối - Swear it again, vẫy chào tạm biệt và bước vào hậu trường, đông đảo người hâm mộ vẫn nán lại, hò reo: "One more song" (Thêm một bài nữa). Họ nắm tay nhau, cùng hát các ca khúc của anh trước khi ra về trong tiếc nuối.

Dẫu vậy, một số khán giả đánh giá đêm nhạc chưa tạo hứng khởi như mong muốn do chỉ sử dụng nền nhạc beat, không có ban nhạc chơi live. Thời lượng trình diễn chỉ hơn 60 phút của Shane Filan khiến các fan hụt hẫng.

Đêm nhạc tại TP HCM không được quảng bá rầm rộ. Gần ngày diễn, qua mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi hay tin Shane Filan tái ngộ khán giả Việt. Ban tổ chức cho biết họ phát hành khoảng 1.000 vé, trước giờ diễn vài tiếng, chỉ khoảng 500 vé được bán ra. Lượng khán giả chỉ lấp đầy một phần sân khấu Lan Anh, quận 10.

Sau đêm diễn ở TP HCM, Shane Filan tiếp tục tour tại Indonesia trước khi trở về Anh.

Shane Filan là cựu thủ lĩnh Westlife. Ban nhạc Ireland được lập năm 1998, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Kian Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily, Shane Filan. Họ có 14 đĩa đơn đứng nhất bảng xếp hạng âm nhạc Anh, chỉ sau Elvis Presley và The Beatles. Năm 2011, nhóm tuyên bố tan rã sau album cuối Greatest Hits và đi tour vào năm 2012 để chia tay khán giả. Shane Filan theo đuổi con đường solo với các album Right here (2015), Love always (2017)... Anh từng tuyên bố phá sản năm 2012 sau khi gây dựng một công ty đầu tư nhà đất với anh trai.



Tam Kỳ