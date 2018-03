Con trai David Beckham ra mắt MV mừng Giáng sinh

Con trai út nhà Victoria Beckham ký hợp đồng với quản lý của Justin Bieber / Bên trong biệt thự 33 triệu USD của vợ chồng Victoria Beckham

Ngày 16/12, Cruz Beckham phát hành MV đầu tay mang tên If Every Day Was Christmas, với sự giúp đỡ của các anh em trong gia đình nổi tiếng.

Cruz Beckham trong video ca nhạc đầu đời.

Mở đầu video dài hơn ba phút, Cruz Beckham cười tươi trước ống kính và đùa nghịch dưới "cơn mưa" kim tuyến. Tiếp đó là hình ảnh Brooklyn, Romeo và Harper đùa nghịch trong đêm Giáng sinh. Trong khi Brooklyn và Romeo đua nhau trượt ván, Harper nghịch lá ở trung tâm London, Anh. David Beckham đội mũ beret, ném lá vào các con.

Harper và Romeo đùa nghịch trong video.

Cậu út 11 tuổi nhà Beckham đang khởi động sự nghiệp âm nhạc. Ca khúc If Every Day Was Christmas được phát hành nhằm ủng hộ những trẻ nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hôm 12/12, David Beckham chia sẻ trên chương trình Good Morning America: "Thằng bé thực hiện một ca khúc chủ đề Giáng sinh và rất được sự chú ý. Chúng tôi rất tự hào bởi Cruz đã có ý tưởng cho việc này".

Brooklyn Beckham (trái) và Romeo trong một khoảnh khắc.

Hồi tháng 4, khi Victoria Beckham đăng tải đoạn video Cruz hát lên Instagram, người hâm mộ đã so sánh cậu nhóc 11 tuổi với Justin Bieber. Mới đây, Cruz Beckham cũng ký hợp đồng với quản lý của Justin Bieber - Scooter Braun - để phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Cruz Beckham tung ca khúc mới dịp Giáng sinh

Minh Anh