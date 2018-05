Cô gái Israel đăng quang Eurovision 2018

Chàng trai Bồ Đào Nha chiến thắng Eurovision 2017 / Nghệ sĩ Opera Ukraine gây tranh cãi khi đăng quang Eurovision

Với ca khúc về nữ quyền và ủng hộ phong trào Me Too (phản đối lạm dụng tình dục trong ngành công nghiệp giải trí), Netta Barzilai giành được 529 điểm và dẫn đầu cuộc thi. "Tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ sự đa dạng trong cuộc thi", Netta Barzilai chia sẻ sau chiến thắng.

* Netta Barzilai biểu diễn 'Toy' tại Eurovision

Netta Barzilai sinh năm 1993 tại Hod HaSharon, Israel. Hồi còn nhỏ, cô và gia đình từng chuyển đến Nigeria sống bốn năm rồi sau đó quay trở lại quê hương. Chiến thắng của cô tại Eurovision đánh dấu lần thứ tư Israel dẫn đầu tại cuộc thi này.

Thí sinh đoạt giải nhì là Eleni Foureira đến từ Cyprus với ca khúc Fuego, giành 436 điểm. Vị trí thứ ba là của Cesar Sampson đến từ Áo với 342 điểm cho ca khúc Nobody But You.

Đại diện Israel giành giải nhất tại cuộc thi Eurovision 2018. Ảnh: AP.

Trong đêm chung kết, thí sinh của Anh - SuRie - bị một khán giả quá khích chạy lên sân khấu và giật micro khi cô đang trình diễn ca khúc Storm. Sau khi giật micro của thí sinh, người này cầm hét lớn: "Chúng tôi đòi hỏi tự do từ những tay Phát xít trong ngành truyền thông của Anh". Kẻ gây rối sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Trước đó, người này cũng từng có hành động phá rối tương tự tại chương trình National Television Awards hồi tháng 1 hay chung kết cuộc thi The Voice UK và talk show của Stephan Nolan năm ngoái.

SuRie đã phải ngưng biểu diễn để ban tổ chức xử lý tình huống rồi được nhận lại micro để hoàn thành tiết mục. Trên mạng xã hội, ban tổ chức xin lỗi khán giả vì sự cố và chia sẻ: "SuRie hiện vẫn ổn. Cô ấy đã được trao cơ hội để trình diễn lại tiết mục nhưng thí sinh từ chối. SuRie và êkíp thấy tự hào vì những gì đã làm được". Thí sinh này đoạt 48 điểm, đứng ở vị trí 24 trên 26 đại diện các quốc gia tại cuộc thi.

* Khoảnh khắc SuRie bị giành micro trên sân khấu

Eurovision là cuộc thi hát ra đời từ năm 1956, được tổ chức thường niên giữa các nước thuộc Liên hiệp phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union). Trong đêm chung kết, số điểm của thí sinh dựa trên đánh giá ở thang điểm 12 của giám khảo và khán giả, sau đó tính tổng điểm. Nước nào chiến thắng sẽ được đăng cai mùa tiếp theo. Năm 2017, đại diện của Bồ Đào Nha - Salvador Sobral - đoạt giải nhất.

Đức Trí