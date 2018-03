Cô gái 24 tuổi chiến thắng The Voice Mỹ mùa 13

Billy Gilman thi 'The Voice Mỹ' với ca khúc của Adele / Kẻ sát nhân bắn ca sĩ The Voice Mỹ vì ghen tuông

Chloe Kohanski nhận giải thưởng trị giá 100.000 USD và hợp đồng thu âm với hãng Universal Music. Nữ ca sĩ chia sẻ cô sẽ nỗ lực mang Rock 'n' Roll và Rock cổ điển đến gần hơn với khán giả.

Theo People, cô có giọng hát và phong cách độc đáo, lôi cuốn. Cô gây ấn tượng khi trình diễn các ca khúc Rock cổ điển của thập niên 1980, 1990. Một số tiết mục nổi bật của cô là Total Eclipse of the Heart, Call Me, I Want to Know What Love Is... Trong đêm chung kết, cô trình diễn ca khúc Wish I Did not Love You.

Cô gái 24 tuổi chiến thắng 'The Voice' Mỹ

Trong vòng giấu mặt, Chloe Kohanski hát ca khúc The Chain của Fleetwood Mac. Cô được ba huấn luyện viên là Miley Cyrus, Jennifer Hudson và Blake Shelton lựa chọn. Chloe Kohanski quyết định về đội Miley Cyrus. Trong vòng đối đầu, Miley loại Chloe để giữ lại thí sinh Ashland Craft. Cô được Blake Shelton và Jennifer Hudson cứu. Nữ rocker chọn về đội Blake Shelton. Cô là thí sinh thứ sáu thuộc đội Blake chiến thắng cuộc thi The Voice Mỹ.

Chloe Kohanski sinh năm 1993 ở Tennessee, Mỹ. Cô từng phát hành một số ca khúc như You and I (hợp tác với nghệ sĩ guitar Grant Smith), Hell of a Life (song ca với Mike Lowry).

The Voice Mỹ (The Voice US) là cuộc thi âm nhạc theo format truyền hình thực tế, ra mắt lần đầu năm 2011, được sản xuất dựa theo chương trình The Voice of Holland của Hà Lan. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Adam Levine, Blake Shelton, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus làm giám khảo cuộc thi. Javier Colon, Dia Frampton, Beverly McClellan, Vicci Martinez... từng là quán quân của chương trình.

