Christina Aguilera phát hành album mới sau 6 năm

Christina Aguilera - tuổi thơ ám ảnh và hôn nhân trắc trở

Hôm 3/5 tại Mỹ, ngôi sao nhạc Pop ra mắt Accelerate - một trong 15 ca khúc thuộc album mới. Chưa đầy một ngày, MV thu hút gần hai triệu lượt nghe. Accelerate có sự hỗ trợ của hai rapper Ty Dolla $ign và 2 Chainz, do Kanye West sản xuất. Trong video, Christina trang điểm nhẹ theo tạo hình cô xuất hiện trên tạp chí Paper hồi đầu năm. Phần lớn cảnh quay đổ màu đen trắng, mang hơi hướng thập niên 1990.

* Ca khúc "Accelerate"

Christina Aguilera phát hành MV mới sau 6 năm vắng bóng

Nữ ca sĩ thông báo album thứ tám - Liberation - do chính cô tổ chức sản xuất sẽ phát hành vào ngày 15/6. Album gần nhất của cô là Lotus (2012).

Trong sáu năm (2012 - 2018), Christina được nhiều nghệ sĩ như Cee Lo Green, rapper Pitbull, Alejandro Fernández… mời hợp tác. Năm 2013, Christina góp giọng trong album nhạc phim The Hunger Games: Catching Fire với bài hát We Remain. Christina cũng cộng tác nhóm A Great Big World trong ca khúc Say Something. Sau đó, cô hợp tác Lady Gaga trong bản remix Do What U Want. Nữ ca sĩ còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình The Voice US.

Hình ảnh mới của Christina Aguilera.

Christina Aguilera sinh năm 1980 tại Mỹ. Cô từng giành năm giải Grammy và một giải Latin Grammy. Nữ ca sĩ 38 tuổi là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất trên thế giới với 50 triệu bản album và 52 triệu đĩa đơn.