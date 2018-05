Christina Aguilera gian nan thoát bóng mình

Christina Aguilera - tuổi thơ ám ảnh và hôn nhân trắc trở / Christina Aguilera phát hành album mới sau 6 năm

Liberation là tên album mới nhất của Christina Aguilera, sẽ phát hành vào ngày 15/6. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của "công chúa tóc vàng" sau sáu năm lui về hậu trường và tập trung làm huấn luyện viên cuộc thi The Voice (Mỹ). Album mới gồm 15 ca khúc, do Kanye West sản xuất. Cô hợp tác với nhiều tên tuổi đương đại nổi bật như Demi Lovato, Julia Michaels. Christina chia sẻ cô “khao khát tự do” và mong muốn được lột xác với Liberation.

"Liberation là chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Khi bạn gạt bỏ định nghĩa 'ngôi sao nhạc Pop' cùng rất nhiều điều tôi đã làm, bạn sẽ nhận ra ca hát bằng cả trái tim là điều tôi hướng tới", Christina chia sẻ trên Independent.

Ca sĩ Christina Aguilera. Ảnh: People.

"Tiểu diva" mơ ước nổi loạn

Sinh năm 1980 ở New York (Mỹ), Christina Aguilera sớm bộc lộ tài năng khi tham gia nhiều chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi. Vì khả năng ca hát và ngoại hình nhỏ bé, cô thường bị bạn bè bắt nạt, hành hung. Gia đình cô thậm chí phải chuyển đến thị trấn khác để tránh bị quấy rối. Từ năm 1992 đến năm 1994, cô tham gia chương trình The New Mickey Mouse Club của Disney cùng nhiều ngôi sao như Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling. Ở câu lạc bộ, nhờ giọng hát cao vút, Christina được bạn bè ưu ái gọi là “tiểu diva”.

* MV "Gennie In A Bottle"

Genie in a Bottle - Christina Aguilera

Năm 1998, cô nổi tiếng sau khi thu âm ca khúc Reflection cho phim Mulan của Disney. Năm 1999, Christina Aguilera tung single đầu tay Genie In A Bottle. Thời điểm ấy, giọng hát không phải là yếu tố quan trọng giúp các ngôi sao trẻ thành công, nhất là đối với dòng teen pop. Lúc này, xu hướng Pop pha trộn R&B và Dance với vũ đạo khoẻ khoắn được ưa chuộng. Người bạn đồng trang lứa của Christina - Britney Spears - đã gặt hái nhiều thành công theo công thức trên với Baby One More Time.

Genie in a Bottle mang đến hình ảnh một ca sĩ trẻ khác biệt với chất giọng giàu nội lực. Christina được báo chí ca tụng và so sánh với nhiều đàn chị như Whitney Houston, Mariah Carey. Genie in a Bottle đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Album đầu tay mang tên chính cô phát hành hồi tháng 8/1999 tiêu thụ được tám triệu bản, biến cô trở thành sao trẻ quyền lực.

Cô được ví von là "công chúa tóc vàng" của dòng nhạc Teen Pop cùng Britney Spears, Jessica Simpson, Mandy Moore. Tuy nhiên, Christina từng nhiều lần tâm sự về những áp lực cô gặp ở tuổi 19. Cô mệt mỏi khi bị gắn với hình tượng ca sĩ Teen Pop và danh xưng "tiểu diva" mà giới truyền thông phong tặng. Để giữ gìn hình ảnh, cô luôn phải kiềm chế để không có những hành động, phát ngôn quá khích. Cô cũng chán ngán việc liên tục bị so sánh với Britney Spears. "Đôi khi, bạn đọc những bài viết về bản thân mình và muốn bật khóc", Christina từng bộc bạch. Cô nhiều lần bày tỏ trong suốt thời niên thiếu, cô muốn nổi loạn như Madonna.

Và Christina không mất quá lâu để kiềm chế ham muốn nổi loạn. Năm 2002, sau khi chia tay tình đầu - vũ công Jorge Santos, cô "lột xác" với album Stripped. Từ Pop, cô thử nghiệm nhiều thể loại mới và đa dạng như Soul, Pop rock và R&B. Trong video Dirrty, cô ăn mặc mát mẻ, nhảy gợi cảm bên dàn vũ công nam. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trưởng thành của "công chúa" theo hướng gợi cảm. Trong năm này, cô cũng chụp ảnh nude cho trang bìa của tạp chí Rolling Stone. Báo chí phương Tây lúc bấy giờ gọi cô là “biểu tượng sex mới”. Phong cách thời trang của cô với mũ nồi, tóc xoăn phồng kiểu Marilyn Monroe trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thiếu nữ trẻ.

* MV "Dirrty"

Christina Aguilera - Dirrty

Beautiful – single thứ hai nằm trong album Stripped – lồng ghép những cảm xúc u tối về tuổi thơ của Christina. Cô lớn lên với một người cha ưa bạo lực, bị bạn bè đố kỵ và vượt qua nhiều rào cản để tỏa sáng trên sân khấu. Video ca khúc truyền tải thông điệp về chống lại phân biệt đối xử và xu hướng tự do tình dục, giới tính. Các chuyên gia âm nhạc và người hâm mộ nhận định Stripped là đỉnh cao trong sự nghiệp của Christina. Với album, cô trở thành người tiên phong khai phá Pop đương đại, đồng thời trở thành biểu tượng nữ quyền mới, là nguồn cảm hứng của nhiều ngôi sao như Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato. Sau giai đoạn này, cô phát hành Back To Basics (2006) và tuyển tập hit Keeps Gettin’ Better: A Decade of Hits (2010).

* MV "Candy Man" - album "Back To Basics"

Candy Man - Xtina

Thập niên 2010 - "nốt trầm" trong sự nghiệp của Christina Aguilera

Sau tuyển tập hit Keeps Gettin’ Better: A Decade of Hits, người hâm mộ và giới chuyên môn nóng lòng chờ đợi Christina làm gì tiếp theo sau một thập niên tiên phong định hình nhạc Pop. Thế nhưng Bionic (2010) gây thất vọng về mặt doanh thu. Trong album, cô thử nghiệm chất nhạc EDM Pop và kết hợp với một số tên tuổi như Nicki Minaj, Sia. Giới chuyên môn cho rằng cô đã “cường điệu hóa” nhạc Pop và chật vật với chiếc áo mới do chính mình tạo ra. Bionic được xem như nỗ lực để khẳng định vị thế của Christina với ngôi sao mới nổi lúc ấy – Lady Gaga – người thường xuyên được so sánh với cô. Thế nhưng Christina đã không thành công. Việc cô thông báo hoãn tour lưu diễn vòng quanh thế giới vô thời hạn được giới truyền thông đánh giá như một động thái thừa nhận sự thất bại. Christina lúc ấy bị gắn mác “ngôi sao hết thời”.

Năm 2012, cô phát hành album Lotus nhưng không được quan tâm. Single Your Body chỉ đạt vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng Billboard. Sau đó, cô không ra mắt sản phẩm riêng nào mà kết hợp với nhiều giọng ca khác như Adam Levine, Pitbull, Nile Rodgers… Nhiều người nói cô cố gắng chạy theo dòng chảy của Pop đương đại, thay vì tạo ra xu hướng như từng làm được ở thập niên trước.

* MV "Accelerate" trong album "Liberation"

Christina Aguilera phát hành MV mới sau 6 năm vắng bóng

Sự "giảm nhiệt" tên tuổi của Christina là điều dễ hiểu. Giai đoạn 2010 là thời kỳ hoàng kim của những tên tuổi mới như Katy Perry, Miley Cyrus, Lady Gaga... Họ bắt nhịp nhanh với thị hiếu âm nhạc đương đại trong khi Christina loay hoay vượt qua cái bóng của chính mình. Nhiều ngôi sao cùng thời với cô cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Từ năm 2011 đến năm 2016, Christina làm giám khảo chương trình The Voice. Cô thừa nhận công việc này là “lối thoát” duy nhất: “Tôi cố gắng thể hiện bản thân thông qua việc ăn vận, trang điểm xinh đẹp”.

Christina Aguilera trên ghế nóng The Voice.

Dù không còn là tên tuổi ăn khách, âm nhạc của Christina vẫn mang tính biểu tượng. Nhiều thí sinh đến với The Voice bộc bạch với cô: "Chị là thần tượng tuổi thơ của tôi". Những ngôi sao như Camila Cabello, Sam Smith, Alessia Cara, Jessie J, Meghan Trainor chịu nhiều ảnh hưởng từ nữ huấn luyện viên. Năm 2016, Kylie Jenner cosplay hình tượng của Christina trong Dirrty, làm dấy lên luồng ý kiến ủng hộ nữ ca sĩ quay trở lại với âm nhạc.

“Mỗi thất bại đều khởi đầu cho một thành công mới trong cuộc sống. Sau hai thập kỷ, giọng ca Mulan đã đủ trải nghiệm để tự làm mới mình”, trang Billboard nhận xét. Trong bản hit Reflection phát hành năm 1998, Christina hát: “Khi nào những suy nghĩ trong tôi mới được bộc bạch. Tôi là ai?”. Đó là câu hỏi cô đã loay hoay đi tìm đáp án trong hai thập niên. Với Liberation, nữ ca sĩ được trông đợi định nghĩa lại cho cả thế giới Christina là ai.

Hà Thu