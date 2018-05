Christina Aguilera, Demi Lovato hát về nữ quyền

Christina Aguilera gian nan thoát bóng mình

Christina Aguilera vừa ra mắt single Fall in Line, song ca với Demi Lovato. Bài hát nằm trong album phòng thu thứ sáu mang tên Liberation của cô. Ca khúc được viết ở tông cao, giúp hai nữ ca sĩ khoe chất giọng dày, khỏe. Fall in Line có đoạn:

Little girls, listen closely

'Cause no one told me

But you deserve to know

That in this world, you are not beholden

You do not owe them

Your body and your soul

Những cô gái bé nhỏ, hãy lắng nghe tôi này

Bạn xứng đáng được biết điều này

Rằng thế giới này chẳng thể soi xét bạn

Bạn không nợ họ

Cơ thể và linh hồn này thuộc về bạn"

Christina Aguilera song ca với Demi Lovato trong ca khúc mới

"Dành tặng những ai luôn im lặng và kìm nén, những người tìm kiếm sự thật và những nhà tư tưởng cứng rắn... Bạn có thể lên tiếng và phá vỡ mọi khuôn khổ", Christina Aguilera giới thiệu bài hát trên Twitter. Billboard đánh giá ca khúc góp một tiếng nói bảo vệ phụ nữ trong bối cảnh phong trào Mee Too về chống xâm hại tình dục đang lan tỏa. Cả Christina Aguilera và Demi Lovato đều là những nghệ sĩ tích cực trong hoạt động bảo vệ nữ quyền. Hai nghệ sĩ sẽ trình diễn ca khúc trực tiếp tại lễ trao giải Billboard Music Award vào ngày 21/5 tới.

Demi Lovato (trái) và Christina Aguilera.

Nói về quá trình hợp tác với Christina Aguilera, Demi Lovato nhiều lần ca ngợi đàn chị. "Cô ấy là một trong những thần tượng lớn của tôi". Demi bày tỏ Christina là nguồn cảm hứng lớn của cô.

Album Liberation của Christina Aguilera sẽ phát hành vào ngày 15/6. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của "công chúa tóc vàng" sau sáu năm lui về hậu trường và tập trung làm huấn luyện viên cuộc thi The Voice (Mỹ). Album mới gồm 15 ca khúc, do Kanye West sản xuất. Cô hợp tác với nhiều tên tuổi đương đại nổi bật như Demi Lovato, Julia Michaels. Christina chia sẻ cô “khao khát tự do” và mong muốn được lột xác với Liberation.

Christina Aguilera sinh năm 1980 tại Mỹ. Cô từng giành năm giải Grammy và một giải Latin Grammy. Nữ ca sĩ 38 tuổi là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất trên thế giới với 50 triệu bản album và 52 triệu đĩa đơn.

Hà Thu