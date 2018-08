Cher thu âm album cover nhạc ABBA

Cher hôn môi Meryl Streep tại buổi ra mắt phim 'Mamma Mia! 2'

Trong phim, Cher tham gia diễn xuất và thể hiện ca khúc Fernando cùng diễn viên Andy García. "Khi hát Fernando, tôi nghĩ: 'Sẽ thật thú vị nếu thực hiện một album cover nhạc của ABBA'. Nó sẽ không giống như những gì bạn tưởng tượng khi nghĩ về ABBA bởi tôi sẽ làm tất cả theo cách của riêng mình", Cher chia sẻ trên US Magazine. Cô không tiết lộ thêm về dự án mới.

Trong Mamma Mia: Here We Go Again, Cher sẽ vào vai mẹ của diễn viên Meryl Streep (69 tuổi). Chia sẻ trên People, Cher nói khoảng cách ba tuổi không phải vấn đề lớn khi đóng vai mẹ con.

Cher là fan cuồng nhiệt của phim ca nhạc. Vì thế, khi nhà sản xuất Ron Meyer mời cô tham gia Mamma Mia: Here We Go Again, Cher lập tức đồng ý. Danh ca gọi việc đóng phim là "một cuộc phiêu lưu phi thường". "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ diễn xuất. Tôi tin rằng điều gì thuộc về bạn sẽ đến với bạn. Tôi không nghĩ rằng điện ảnh thuộc về mình, thế nhưng tôi đã làm tốt".

Cher là một trong số ít ca sĩ thành công khi chuyển sang đóng phim. Năm 1988, cô nhận giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc” cho vai diễn trong phim hài tình cảm Moonstruck. Năm 2010, cô từng đóng bộ phim nổi tiếng Burlesque, bên cạnh Christina Aguilera. Phim được đề cử Quả cầu Vàng.

Mamma Mia: Here We Go Again tiếp nối Mamma Mia! The Movie, ra mắt năm 2008. Chuyện phim bắt đầu khi Sophie (Amanda Seyfried) sắp kết hôn. Cô vô tình đọc được nhật ký của mẹ và phát hiện có đến ba người đàn ông có thể là cha của mình. Sophie đã bí mật gửi thiệp mời họ đến đám cưới với hy vọng tìm ra cha ruột. Tác phẩm thu về 610 triệu USD toàn cầu vào năm 2008, gấp 12 lần kinh phí sản xuất. Đây là bộ phim âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cho tới khi Beauty and the Beast soán ngôi năm 2017.

Mamma Mia: Here We Go Again sẽ chiếu rạp tại Việt Nam từ ngày 20/7. Phim sử dụng bốn ca khúc của nhóm ABBA gồm: When I Kissed The Teacher, Waterloo, Dancing Queen và Fernando.

